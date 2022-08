Carmen García Tejera | Hermana. (Placer)

Ficha técnica



MARÍA DEL CARMEN GARCÍA TEJERA

FOTOGRAFÍA: ALIANZA EDITORIAL

María Folguera (Madrid, 1984) es novelista, ensayista, autora y directora de obras teatrales; filóloga, licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada; gestora cultural y directora del Teatro Circo Price. No pretendo trazar un apresuradode quien, ya desde niña, vivió inmersa –como lectora y como creadora– en el mágico mundo de la literatura: solo me limito a señalar unas pistas que puedan guiarnos por su última publicación cuya urdimbre está configurada por hilos de diferente grosor, de colorido diverso.Simplificando mucho, diríamos que en esta obra se entrecruzan dos historias. De un lado, la de la relación (entre 2010 y 2020) y posterior ruptura de dos amigas con personalidades muy diferentes (“rizoma” y “mariposa”); de otro, la del proyecto en que se halla inmersa la protagonista-narradora: la ejecución de una¿Autobiografía o autoficción? ¿Creación literaria o propuesta metaliteraria? No olvidemos que las fronteras entre realidad y ficción son, a veces, harto difusas y permeables. Sin embargo, todos los hilos que configuran la narración combinan hábilmente los diversos planos: la expresión sencilla pero muy cuidada, desinhibida y humorística, se pliega tanto al relato de anécdotas cotidianas como a las reflexiones sobre la maternidad, las relaciones de amistad, el sexo, el trabajo, las claves de la creación literaria o las de su propia creación… Pero también a una investigación literaria (¿real?, ¿ficticia?) sobre una serie de escritoras españolas (Elena Fortún, María Lejárraga, Rosa Chacel, Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet, Ana María Matute…) que ella enfoca desde un punto de vista diferente a los conocidos ensayos –los califica de “martirologio”– que nos revelan el alto precio que tuvieron que pagar por su condición de mujeres escritoras.En su travesía por los textos de estas autoras intenta descubrir la existencia de algunos momentos de placer, de pequeños goces que, de algún modo, pudieran compensar el sufrimiento personal que les generó su actividad.A partir de esa doble historia de amistad –de hermandad– en la que confluyen pasado y presente, la narradora-protagonista se plantea lo que –a mi juicio– constituye la clave en torno a la que gira esta obra: el problema de la comunicación interpersonal, “la dificultad de entender y de hacerse entender”, aunque finalmente declara que “me aferro a esa visión genealógica de la comunicación como prueba de que la interlocutora adecuada acaba apareciendo.”Todo este complejo proceso vital se traduce en el no menos complejo proceso de la escritura. Escribir, ¿para quién?, ¿para qué? No se trata solo de los conocidos interrogantes sartreanos: la búsqueda de un interlocutor –del lector– está presente, de forma más o menos implícita, en cualquier escritor. Y María Folguera los plantea abiertamente en esta obra.El confinamiento a que nos condujo la pandemia en marzo de 2020 provoca en la narradora-protagonista diversos tipos de reacciones: crisis personales, ruptura de una larga amistad… pero también reflexiones sobre la importancia de la lectura como medio de comunicación personal, más allá de la distancia espacial y temporal.Los libros escritos en circunstancias tan adversas por esas autoras objeto de su investigación cobran hoy sentido “porque sabían que habría una lectora encerrada en un cuarto”; porque “los libros ofrecen un tipo de escucha”.Creamos vínculos de amistad –de hermandad– entre coetáneos, pero también es posible –superando esas barreras espacio-temporales– establecer los mismos vínculos (como hace la narradora) con esas escritoras que son para ella, además de sus “referentes literarios”, sus “compañeras de ficción”. Doble motivo para identificarnos –para hermanarnos también nosotros– con los planteamientos que propone María Folguera en esta singular novela.María Folguera.Alianza Literaturas.Madrid.2021.978-84-1362355-9.