SATSE denuncia el "caos organizativo" provocado tras la integración del Hospital Comarcal de Montilla al SAS

El alcalde de Montilla cuestiona el "doble discurso" de la Junta

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO / I. TÉLLEZ

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que la integración del Hospital Comarcal de Montilla y el CHARE de Puente Genil en el Sistema Andaluz de Salud (SAS) ha generado un "caos organizativo" entre los profesionales de ambos centros, "descubriendo la total falta de planificación de Consejería de Salud".SATSE critica que, a día de hoy, los profesionales que trabajan en estos hospitales que terminan su relación laboral el próximo 31 de enero aun no tengan una oferta de su posible continuidad, "por falta de la autorización del responsable del Área de Gestión Sanitaria (AGS) y de la firma autorizada por la Consejería para este trámite"."Durante todo el año del 2021 se nos aseguraba que a 1 de enero del 2022 estaría funcionando la bolsa única del SAS en los hospitales citado, con tiempo para implementar los recursos materiales y humanos necesarios para ello. Pues bien, el día 29 de diciembre, mediante la publicación en BOJA, nos enteramos que se seguían manteniendo nuestras bolsas de trabajo por no tener los recursos necesarios para poder ofrecer a los candidatos demandantes de empleo un contrato de trabajo por bolsa única del SAS", señala SATSE.En este sentido, SATSE recalca que a la creciente sobrecarga y tensión asistencial que los profesionales sanitarios sufren en plena sexta ola de la pandemia, "tienen además que estar alerta en estos próximos días para conocer si su futuro laboral seguirá ligado a nuestro centro o tendrán que emigrar a otros centros de la red hospitalaria andaluza, a varios cientos de kilómetros de sus domicilios con la consiguiente sobrecarga psicológica y emocional que conlleva, solo por una nefasta gestión por parte de la Consejería en la organización de sus recursos".Además, SATSE afirma que desde el pasado día 4 de enero los responsables del Área de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) del hospital montillano han sido incapaces de remitir el informe de un accidente laboral para tramitar una baja "por una falta de coordinación entre los gestores de la AGS del Sur de la provincia de Córdoba, ya que nadie se hace cargo de la firma del preceptivo informe"."Dado lo anteriormente expuesto, hemos solicitado la convocatoria de urgencia de la comisión de prevención de riesgos laborales del centro montillano esperando que si se pueda reunir para que se nos dé una solución a estos problemas que están surgiendo a nivel organizativo", apuntan desde el sindicato. Asimismo, SATSE solicita a la Consejería de Salud que resuelva "con carácter inmediato" la situación del Área Sanitaria Sur de Córdoba por "la improvisación y la mala gestión con la que se ha planificado esta integración.Finalmente, SATSE reclama al consejero de Salud, Jesús Aguirre, y a la delegada provincial, Mª Jesús Botella, que no sigan lanzando “discursos grandilocuentes y huecos”, y realmente apuesten por una mayor autonomía de gestión, dividiendo la macroárea creada en dos como lo han realizado en el resto de Andalucía.Asimismo, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha lamentado hoy las declaraciones de la portavoz de Salud y Familias del PP en el Parlamento andaluz, Beatriz Jurado, en las que aseguró que la polémica en torno a la creación de una macroárea sanitaria para el sur de la provincia es un "debate artificial", calificando de "ruin" la actitud de los alcaldes de la comarca de la Campiña Sur al reclamar al consejero que reconsidere la creación de una unidad de gestión propia para la comarca."La Mancomunidad no cuestiona la integración de las agencias sanitarias en el SAS como pone sobre la mesa, sino que se suma a la preocupación que trasladó en un primer lugar SATSE; y a la que se han sumado todos los sindicatos de la Junta de Personal sobre la repercusión que tendrá esta macroárea para la prestación de la atención sanitaria para un tercio de la población de la provincia", ha indicado el primer edil.En este sentido, Llamas ha lamentado el "doble discurso" mostrado por la Junta de Andalucía pues "las palabras del consejero no se corresponde con lo publicado en el BOJA". Así, el alcalde montillano ha señalado que frente a las declaraciones de Jesús Aguirre en las que afirmó que tanto el Hospital Infanta Margarita de Cabra como el Hospital de Montilla será los centros de referencia, "el BOJA de 30 de diciembre señala la dependencia funcional y asistencial de los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir al Hospital Infanta Margarita"."Es aquí donde reside nuestra preocupación porque desconocemos si a medio plazo pasaremos a depender de Cabra y no de Córdoba como hasta el momento, y sólo reclamamos información", ha apuntado el regidor, a la vez que ha recordado que los mismos motivos que han llevado a sindicatos y la Mancomunidad de la Campiña Sur a que se reconsidere la creación de un área sanitaria comarcal –dispersión geográfica, tamaño de la población a atender y estructuras más pequeñas para mejorar y especializar la prestación– fueron recogidos en el propio BOJA con respecto a la creación de dos unidades de gestión en el Campo de Gibraltar."Nuestro intereses en contar con un área sanitaria propia reside en que debe disponer de la financiación y dotaciones necesarias para prestar la atención primaria y especializada. Esto significaría que el Hospital de Montilla crecería en calidad asistencial, recursos y equipamientos y no quedarnos como un hospital secundario que es lo que en realidad dice el BOJA", ha subrayado.