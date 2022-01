Un experto señala que el 'covid persistente' afecta a entre un 10 y un 15% de los pacientes contagiados

El denominado 'coronavirus persistente' puede afectar a aproximadamente el 10 por ciento de los pacientes que tuvieron covid-19, aumentando al 15 por ciento en los pacientes que sufrieron la enfermedad de forma grave, según ha destacado el jefe de servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Manuel Entrenas, que ha insistido en la importancia de la vacunación, pues la posibilidad de desarrollar covid persistente se reduce a la mitad en personas que han completado la pauta de vacunación.El doctor Entrenas ha explicado que el término 'covid persistente', según la definición realizada por un grupo de expertos internacionales y publicada recientemente en la revista científica, se refiere a los síntomas que se producen en personas con antecedentes de infección probable o confirmada de covid-19, generalmente tres meses después del inicio, que duran al menos dos meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo.Se trata pues de una patología nueva que es importante distinguir, según el especialista, de las secuelas de covid que aparecen tras padecer la enfermedad de manera grave, generalmente con necesidad de ingreso en UCI, aunque algunos pacientes con secuelas también sufren esta patología persistente. Este síndrome se caracteriza por la continuación de síntomas semanas o meses después de la infección inicial, o por la aparición de síntomas tras un tiempo sin ellos, entre 4 y 12 semanas. En muchas circunstancias los síntomas se solapan con las secuelas, lo que incrementa la prevalencia.El doctor Entrenas ha recalcado que la aparición de covid persistente no está relacionada con la gravedad de la infección inicial, por lo que puede afectar tanto a pacientes leves como a graves hospitalizados y normalmente no tienen antecedentes de patologías previas.