FACUA Andalucía juzga "inadmisible" que la Atención Primaria siga desbordada ante la pasividad de la Junta

Medidas insuficientes

Déficit de personal sanitario

FACUA Andalucía considera "inadmisible" que la Junta no tome medidas para acabar con el "desbordamiento" de la Atención Primaria en la comunidad. La federación ha señalado que se ha dirigido hasta en tres ocasiones a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para instarle a potenciar los recursos de la sanidad pública y garantizar una calidad adecuada en la prestación que se le da a los ciudadanos, "sin que por el momento la administración haya puesto freno al colapso".FACUA Andalucía advierte de que esta situación empieza a cronificarse, puesto que no se le da solución, y la tacha de "inadmisible" en un sistema que debe garantizar el acceso a la sanidad pública. Además, considera que la asistencia prestada dista mucho de una asistencia sanitaria de calidad y no permite hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos en Andalucía, y en consecuencia recuerda que "es una obligación de la administración contar con los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar la protección de este derecho".La federación insiste en la necesidad de incrementar el personal dedicado a la Atención Primaria, reducir del tiempo de espera tanto en las citas médicas como en la espera telefónica y asegurar la atención presencial.Por ello, en sus escritos dirigidos al organismo, la federación advierte de que, durante años, la Atención Primaria viene sufriendo un deterioro en la capacidad para dar una respuesta adecuada a los usuarios y, por consiguiente, se ha dado una progresiva pérdida de peso dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía.En el primero de ellos, presentado en 2020, FACUA Andalucía instaba a la Consejería a reforzar la Atención Primaria de forma urgente, dado iba a ser una pieza clave en la gestión de la pandemia desde el inicio de la desescalada. El organismo respondió adjuntando una serie de medidas a llevar a cabo, las cuales, según la federación, "han resultado ser insuficientes puesto que, como se ha podido comprobar a lo largo del año 2021, la situación no ha hecho más que agravarse, poniéndose cada vez más de manifiesto que no hay capacidad para dar respuesta a la demanda existente".Ante esta situación, el pasado septiembre de 2021, volvió a presentar un escrito, el cual no ha sido respondido, señalan, para denunciar la especial situación de desbordamiento de la Atención Primaria y cómo ello ha supuesto una afectación y pérdida de los derechos de la ciudadanía ante el sistema sanitario público andaluz.En ambas ocasiones, FACUA Andalucía exponía que son muchos los usuarios como los colectivos de profesionales los que denuncian que sigue existiendo un "preocupante" déficit de médicos de familia, una significativa desinformación en la población sobre el acceso a la atención en el centro de salud, así como las dificultades de gestión de las citas en Salud Responde, que desembocan en la demora en los cuidados de los pacientes.Por todo ello, FACUA Andalucía exige a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que deje de mirar hacia otro lado y tome medidas urgentemente para potenciar el sistema de sanidad pública con la finalidad de solucionar, desde lo público, los mencionados problemas. Todo ello, de acuerdo a las acciones que le competen y con el objetivo de garantizar la protección de la salud de la ciudadanía andaluza.