La Residencia del Divino Maestro anuncia un déficit anual de 20.000 euros y pide ayuda a la Administración

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

La Residencia de ancianos de Divino Maestro ofrece una rueda de prensa para explicar la difícil situación económica que atraviesan. Las Hermanitas de la Caridad, que es la orden religiosa que lleva esta residencia, explica a los medios de comunicación y a la ciudadanía que tienen un déficil anual de 20.000 euros, una situación a la que podría ponerse solución si se sacaran "más plazas en la residencia para ancianos", como así se acordó en el año 2009.Por entonces, y tras reuniones mantenidas con la Administración local de Baena de aquel momento, explican que "llegaron a un acuerdo verbal en el que la Congregación se comprometía a llevar a cabo una obra para habilitar la casa a la nueva normativa asistencial, para conseguir de esta manera la acreditación definitiva, a cambio de que la Junta de Andalucía facilitara el concierto de plazas para que la Residencia fuese viable".10 años más tarde, y tras la inversión llevada a cabo en esta obra que ascendió al 1,6 millones de euros, se encuentra con un cambio de normativa y muchas reuniones que no les han propuesto solución alguna, llegando a la actual situación de un déficit de 20.000 euros anuales.El comunicado continúa diciendo que, a día de hoy, "es la Provincia España Sur de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl la que sigue saliendo al frente de ese déficit pero, a no tardar mucho, se quedará sin recursos para poder salir al frente: las comunidades van mermando y los recursos no son infinitos". Cierto es que, tras muchas reuniones, consiguieron entrar en la licitación con 4 plazas concertadas, pero de estas sólo pueden ocuparse 2 ya que "desde la Administración se nos dice que no hay recursos económicos para poder ocuparlas todas", lo que supone para ellas un "descalabro económico importante que no sabemos hasta cuándo podremos soportar".Por eso, piden una solución ante esta situación y que se tomen medidas a tiempo o, de lo contrario, "no tendremos más remedio que plantear dejar la casa y por tanto la Residencia", finaliza Isabel Jurado, la directora de la residencia.