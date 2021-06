El ‘FuckCOVID’ del aceite de la Denominación de Origen Baena, protagonista de la jornada en Madrid Fusión

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El virgen extra de la denominación de origen Baena se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de “Madrid Fusión”, el mayor evento mundial de gastronomía en la era post covid. Así ha sido tanto por la calidad del aceite y su adaptación a una extensa gama de elaboraciones, como a la presentación de la ponencia mediante un kit de cata con dos botellas de ‘Fuckcovid’ con jeringuillas de AOVE.Un acercamiento al contexto actual de pandemia, donde el aceite virgen extra se presenta como “vacuna” y fuente de salud. Así, los asistentes a la sala polivalente han practicado sobre los efectos de dos aceites diferentes, aparentemente poco recomendados para un gazpacho por su intensidad, pero que sorprenden al fusionarse con los demás ingredientes, convirtiéndose en una experiencia única.Cada espectador ha recibido en la presentación una caja cerrada, donde se incluían tanto las jeringuillas como dos muestras de virgen extra y otras dos de un preparado de gazpacho sin aceite. Acto seguido, tras haber catado estos magníficos zumos de aceituna, y bajo las indicaciones del chef Periko Ortega y José Manuel Bajo, secretario de la D.O. Baena, han ido inoculando el aceite en una de las elaboraciones clásicas de la gastronomía andaluza. Y el resultado, como no podría ser de otra manera, un conjunto bueno para el paladar, equilibrado y explosivo al mismo tiempo y saludable para el cuerpo.De esta manera, se ha dado a conocer el virgen extra desde un nuevo relato, con la capacidad de rejuvenecimiento y la eterna juventud como hilo conductor. Además del kit, se ha presentado una presa ibérica de bellota Dry Aged Rejuvenecida con AOVE D.O. Baena, al que ha llamado Periko Ortega “ropa tendida”. Una pieza carne muy madurada que tras su paso por el virgen extra se convierte mágicamente en tierna, como si fuese tocada por la “eterna juventud”.También se ha elaborado con vírgenes extra de la denominación de origen Baena, de las variedades Picuda, Picual y Hojiblanca, una “Airbag” de patata confitada en AOVE, tortilla de patatas, con yema curada en AOVE. Y para terminar, un postre de “Regreso al pasado” con yogur a modo antiguo, bizcocho de abuela y virgen extra por los cuatro costados.