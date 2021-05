Una iniciativa pionera en Europa recupera semillas de trigo autóctonas para potenciar su cultivo ecológico

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Afianzar la agricultura ecológica en Andalucía y recuperar semillas de trigo autóctonas prácticamente desaparecidas. Esos son los dos objetivos que se marcó Victorio Domínguez, un agricultor nacido en Montalbán de Córdoba que ha dedicado los últimos años de su vida a una investigación que pretende determinar qué variedades de cereal se adaptan mejor a las condiciones climáticas de la Campiña cordobesa.El proyecto, que ha despertado el interés de varias instituciones comunitarias, está permitiendo analizar el comportamiento de hasta 47 variedades de material heterogéneo de trigo, lo que ha permitido a Victorio Domínguez recuperar algunas especies que se dejaron de sembrar hace un siglo, principalmente por no ser apropiados para las primeras máquinas cosechadoras.Seis años después de sus primeros pasos para recuperar especies autóctonas especialmente aptas para la agricultura ecológica –y que, de este modo, eviten el uso de pesticidas y herbicidas–, el técnico agrícola montalbeño ha impulsado un proyecto de investigación a mayor escala a mayor escala –ya como productor de semilla ecológica certificada– que, en última instancia, permitirá determinar qué variedades de trigo se adaptan mejor a las condiciones climáticas del centro de Andalucía.Con el apoyo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA), la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) –a través del técnico Juan Luis Sánchez– y del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) –de la mano de Cristóbal Martínez–, el proyecto liderado por Victorio Domínguez permitirá el desarrollo de variedades autóctonas de semillas para su comercialización."La apuesta por la agricultura ecológica a nivel europeo es un hecho y, sin embargo, no existe una producción de semilla ecológica que favorezca su desarrollo", explicó ael impulsor de esta investigación que, como destacó, tiene la particularidad de nacer "por la propia inquietud de un agricultor ecológico para dar respuesta a una demanda real".En este sentido, Victorio Domínguez explicó que la búsqueda de semillas autóctonas de trigo que favorezcan el desarrollo de su cultivo "desde una inquietud ecológica" no solo responde a un nicho de mercado por cubrir sino, también, al "deseo personal" de que sean los propios agricultores quienes desarrollen estas semillas "de código abierto"."Mi objetivo es que estas semillas sean intercambiadas por los propios agricultores, y no sean patentes de grandes multinacionales, contribuyendo a unas perspectivas económicas ventajosas para el sector ecológico", subrayó Domínguez, a la vez que apuntó al papel del sector para ayudar a fijar personas al territorio.De momento, el proyecto se encuentra en un proceso adelantado de mejora vegetal mediante selección masal. De este modo, a lo largo de diferentes parcelas ubicadas entre los términos municipales de Montilla y Montalbán de Córdoba, Victorio Domínguez analiza el comportamiento de las 47 poblaciones heterogéneas autóctonas de trigo y otros cereales que forman parte de la investigación con el deseo de poder contar con las primeras semillas de material heterogéneo ecológico certificado.