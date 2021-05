IU explica las enmiendas que presentan al presupuesto general del 2021 que se lleva el lunes de este pleno

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El grupo municipal de Izquierda Unida en Baena para hablar sobre los presupuestos a pocos días de que se celebre el pleno extraordinario de presupuestos. El portavoz de IU, David Bazuelo, ha recriminado al gobierno la "falta de diálogo y de consenso" durante las negociaciones, lo que ha llevado a la oposición, según ha especificado, a presentar enmiendas.Apunta a que prácticamente no ha habido negociación y a que ha sido una situación tan "surrealista" porque este jueves, en la Comisión informativa, cuando llegó la hora de votar el presupuesto todos votaron abstención y "si no llega a ser porque IU modificó su voto, para aprobar el expediente, no hubiera salido dictaminado".Este lunes, día 24 de mayo, será el pleno de presupuestos donde IU han presentado distintas líneas de enmiendas, entre ellas, "suprimir la partida de 4.000 euros de gastos de abogados y la destinamos a una subvención directa a la Asociación Ambar que este año no tenía fondos del Ayuntamiento". Otra enmienda está destinada a frenar la privatización de la limpieza de colegios públicos, "se están doblando las facturas de limpiezas de centros escolares", por lo que han dejado el dinero suficiente para que acabe el curso y el dinero restante lo han destinado a una partida de 59.000 euros que va destinada a la creación de tres contratos temporales de larga duración de limpiadoras municipales.Por otro lado, han quitado los 10.000 euros para la reforma del albergue y 5.000 euros de una partida de electricidad y lo han destinado a un "plan de inversiones para hacer reformas y mantenimiento de pozos públicos para los agricultores". Una petición de los trabajadores del campo, según apuntaba Bazuelo.IU tampoco estaba de acuerdo con la partida de 35.000 euros destinado a la "privatización" de los recursos turísticos porque "no había un proyecto claro y donde no había transparencia". Ese dinero, han propuesto destinarlo a otras cuatro enmiendas: limpieza y restauración del Marbella, levantamiento topográfico de la Ladera Sur, estudio de viabilidad sobre la colonia de gatos y el levantamiento de un muro en la parte trasera de la calle Marinalba donde se producen muchos robos.Por último, han propuesto destinar 150.000 euros a la creación de naves destinadas a emprendedores, que estaría ubicada junto al Centro de Iniciativas Empresariales, un dinero que sacarán de las partidas de 100.000 euros de préstamos destinado a la construcción volumétrica del templo de Torreparedones y 50.000 euros de otra partida de rehabilitación municipal.