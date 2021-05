El aceite de la DOP Baena se convierte en protagonista del segundo Concurso de Tortilla Española en Ferrol

‘Semana Gallega’ de los aceites de la DO Baena

Hoy se celebra en Ferrol (Galicia) la segunda edición del Concurso de Tortilla Española que organiza por toda España la denominación de origen más grande el mundo, la DO Baena. En este concurso se van a dar cita tanto el alumnado de cocina como el de sala, pertenecientes a los ciclos formativos de Grado Superior Aprovisionamiento, Alojamiento y Restauración, se darán cita en el Aula-Escuela Hostelería de la Estación Naval de La Graña.Cada participante elaborará una tortilla española, que deberá ser de un mínimo de 4 huevos. Cada pieza deberá tener como ingredientes básicos el huevo y la patata, y estará elaborada con Aceite de Oliva Virgen Extra de la DOP Baena. Después, el jurado valorará en cada caso, aspectos como la jugosidad, la consistencia, el toque original y el equilibrio entre ingredientes. Y en el caso de los concursantes de sala, se le reconocerá la corrección en el lenguaje y la expresión, la originalidad en la venta y la profesionalidad.Se trata de la primera vez que la ESENGRA participa en esta competición, que sin duda ayudará a completar y perfeccionar la enseñanza del alumnado de la familia de la Hostelería. Con tal propósito se desplazará a la instalaciones navales el Secretario General de la DO de Baena, José Manuel Bajo, que coordinará la sesión informativa y supervisará la fase de concurso.Hasta este viernes 7 de mayo se está celebrando lo que podemos denominar 'la semana más gallega de la Denominación de Origen de Baena'. Durante estos días se van a llevar cabo tanto como master class como distintas competiciones del concurso de tortilla en las Escuelas de Hostelería de Santiago de Compostela, Lugo, La Coruña, Villamarín (Orense) y la citada Escuela Naval.En las catas de aceite, se impartirá una sesión teórica-práctica para bajo la regla de “vivo, fresco y sano” para testear, recomendar y saber emplear los diferentes aceites ya sean AOVE, Virgen Extra y lampante. Igualmente, conocerán de primera mano los dominios de la Denominación de Origen Baena, sus principales variedades (picudo, picual, hojiblanca y pajarera, etc.) y el modo de elaboración. Y por su puesto, y lo más importante, la forma de apreciarlo.En cuánto al concurso de tortillas españolas, cada escuela hace su propia competición entre su alumnado. No hay un número máximo de participantes. Tras las deliberaciones del jurado, se clasificaran una o dos parejas de la escuela para llegar al Concurso Regional que se realizará el próximo curso escolar.