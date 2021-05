Baena saca adelante los presupuestos para el 2021 por un total de 17 millones de euros con 36 enmiendas

Falta de diálogo

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El pleno extraordinario del mes de mayo aprueba los presupuestos del 2021 en Baena de 17 millones de euros con el apoyo de PP, Cs y Alfonso Rojano y la abstención de PSOE e IU. Tras recibir el último borrador de las cuentas generales, la pasada semana, la oposición preparaba una lista de enmiendas que consideraban que debían incluírse en el presupuesto. Algunas por separado y otras conjuntas que, finalmente, ayer salían todas aprobadas porque la oposición cuenta ahora con más votos que el equipo de gobierno.Durante esta sesión plenaria, convocada exclusivamente para la aprobación del presupuesto, se expusieron las 36 enmiendas presentadas, entre oposición y equipo de gobierno. Desglosadas fueron 14 (IU), 9 (PSOE), 3 (PP-Cs) Y 10 (PSOE-IU).Todas las enmiendas de Izquierda Unida fueron aprobadas, al menos con 9 votos a favor y algunas de ellas incluso por unanimidad como las partidas que proponían dedicar al Plan de Solidaridad o la reforma de pozos públicos. Otras, como la retirada de "la partida de 4.000 euros para abogados", que fue tan polémica en la aprobación de los presupuestos del 2020, propusieron destinarla a otras cuestiones como la Asociación Ambar. Por otro lado, IU propuso invertir en la creación de naves para emprendedores, otras dos partidas que sumaban 150.000 euros en total.Las propuestas del Partido Socialista también fueron igualmente aprobadas, algunas con todos los votos a favor, como la del circuito de cultura para favorecer a los grupos de música locales o la retirada del amianto. Por último, también salieron adelante las enmiendas conjuntas, algunas tan cuatiosas como el arreglo de tres calles de Baena, en cuestión de saneamiento y asfaltado, que ascendía a más de 300.000 euros. Por su parte, el equipo de gobierno presentó otras 3 enmiendas sobre deportes, ocio y tiempo libre y turismo, que también fueron aprobadas por unanimidad.La oposición modificaba así algunas partidas del gobierno propuestas para las cuentas generales, para cubrir aspectos que, según la oposición, "el gobierno había olvidado". De hecho, tacharon el presupuesto, una vez más, de no cumplir con las necesidades de Baena y de estar elaborado para el "corto plazo"."Nuestra responsabilidad era traer el presupuesto a pleno y nuestra intención era traerlo consensuado, pero nos hemos encontrado con la negativa a negociar" y le recriminó la alcaldesa a la oposición, que a su vez señalaba la "falta de diálogo del equipo de gobierno". Cristina Piernagorda, insistió en que "si hubieran expuesto estas enmiendas antes habrían sido incluidas, pero eso no les interesaba". De eta manera concluía diciendo, "no me ha gustado la manera per hemos antepuesto nuestra responsabilidad como equipo de gobierno".