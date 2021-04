El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía pide a las instituciones que "eviten fomentar el intrusismo"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha reclamado hoy a las instituciones públicas de la provincia de Córdoba que “eviten fomentar el intrusismo y contribuir, de este modo, a la proliferación de bulos y de noticias falsas”.Tal y como defendió el vicesecretario general del CPPA en Córdoba, Antonio Jesús Roldán, “las posibilidades de difusión que ofrecen plataformas no periodísticas o redes sociales como Facebook no deben ser excusa para que desde instituciones públicas se esté amparando profesionalmente a personas particulares que no están constituidas como empresas periodísticas y, por ende, que no tributan por desarrollar esta labor”.Por este motivo, desde el CPPA –que es una corporación de derecho público que tiene el mandato legal de garantizar la defensa de los intereses de los profesionales del Periodismo y de la Comunicación Audiovisual, así como su representación y el correcto ejercicio de la profesión–se ha iniciado una ronda de contactos con ayuntamientos, mancomunidades de municipios y otras instituciones públicas de la provincia que envían convocatorias, comunicados, notas de prensa, imágenes y archivos de audio a personas que no pertenecen ni representan a ningún medio de comunicación.“Como Colegio Profesional que tiene el mandato legal de combatir el intrusismo laboral en este sector, instamos a las instituciones públicas a que adopten una actitud proactiva para comprobar que los medios de comunicación con los que se relacionan habitualmente están al corriente de sus obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social”, manifestó Antonio Jesús Roldán.De igual modo, el vicesecretario general del CPPA en Córdoba defendió la necesidad de que los medios de comunicación “cuenten en sus plantillas con personas licenciadas o graduadas en Periodismo o Comunicación Audiovisual y que respeten las normas éticas y deontológicas que rigen la profesión periodística, además de cumplir la abundante normativa relacionada con los servicios de la Sociedad de la información, publicidad y protección de datos”.