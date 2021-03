Fernando Priego reafirma el compromiso del Partido Popular por defender el campo y a los agricultores

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El Partido Popular cordobés se pone a disposición de la DO Baena para afrontar los retos del futuro el sector agroalimentario y concretamente el aceite de oliva. Así lo manifestó el senador del PP de Córdoba, Fernando Priego, “es un asunto fundamental para muchas familias del conjunto de Baena y de la provincia”.Priego destacó que el trabajo de la DO ha sido fundamental, pues son férreos defensores de esta economía local que es vital para la comarca y para que los ciudadanos tengan un futuro. “Esa defensa es digna de reconocimiento y de aplauso y desde el Partido Popular así lo hacemos. Han arrancado nuestro compromiso por defender el campo y los agricultores”.Durante el encuentro se trataron cuestiones que afectan al sector del aceite y el olivar. Entre otros retos, explicó el sistema Nutriscore que se va a implantar en España y el problema que puede plantear para el aceite de oliva catalogado con la letra C. “Pero sacar el aceite del etiquetado no es una solución, sino que debe defenderse como una grasa saludable para que esté incluido correctamente”.Para Priego el Ministerio “tiene que saber defender el aceite de oliva en Europa y tiene que apostar por un sistema que no lo discrimine”. De lo contrario, apuntó, se condenará a todo el AOVE que se exporta desde España.Además, pidió al ministro de Agricultura que se pare a dialogar para contar con el mayor consenso posible sobre la PAC, “que no imponga más requisitos de los que ya exige Europa”. Por eso, le pedirán que dé marcha atrás al Real Decreto para que la convergencia pueda venir como dicta Europa en seis años en lugar de en dos, “porque eso va a suponer que nuestros agricultores puedan perder hasta el 50% de las ayudas”.También se llevó reivindicaciones para la administración autonómica por parte del Consejo Regulador de la DO Baena, de esta manera, se comprometió a mantener otra reunión en el Senado con la comisión de agricultura con los representantes del PP en la Cámara Alta para promover iniciativas que defiendan al agricultor.