Malagón explica que el médico de Albendín lo buscaron desde la pedanía sin ayuda de la Alcaldía de Baena

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Tras el anuncio de la nueva incorporación de una doctora que cubrirá la plaza de médico en Albendín el portavoz socialista, José Andrés García Malagón, explicaba en rueda de prensa que le parece “vergonzoso que la señora Botella y la señora alcaldesa presuman de que se incorpora una doctora cuando no han hecho nada al respecto”, refiriéndose a la delegada territorial de Salud de la Junta, María Jesús Botella, y a la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda.El socialista asegura haber vivido muy de cerca el proceso y matizó que así consta en las actas de la junta de portavoces de la pedanía. Por ello, garantiza que “ni la alcaldesa ni la señora Botella han movido ni un solo dedo para solucionar ese problema”. Según Malagón lo único que podría agradecerse a la delegada de Salud de la Junta de Andalucía es haber “quitado el médico de Albendín”.En ese acta de junta de portavoces, según indica el portavoz, se le preguntó a la alcaldesa "qué gestiones estaba haciendo" para recuperar el servicio médico en Albendín de forma estable, “y lo que contestó es que la Junta de Andalucía no tenía facultativos y que buscáramos nosotros un médico”. Esa, señala, fue la única respuesta que se trasladó desde la Delegación de Salud y desde la Alcaldía de Baena.“El alcalde pedáneo, con el apoyo de la dirección del centro de salud y de la junta municipal de Albendín empezaron a buscar al facultativo” e indica que, tras muchas gestiones, se consiguió encontrar a una doctora que solicitara la plaza. “No consiento que la señora Botella venga a decir que ha solucionada el problema porque no ha hecho absolutamente nada”, concluye.