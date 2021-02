La Escuela de Hostelería ‘Fundación Cruzcampo’ acoge una sesión formativa de cata de aceite de la DO Baena

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Fundación Cruzcampo ha acogido una cata de aceite D.O. Baena. Casi 50 estudiantes de hostelería, tanto de sala como de cocina, han conocido los secretos de la cultura oleícola. Esta acción formativa se encuadra dentro de la gira de catas que la DO Baena está realizando por toda España en la doble modalidad de presencial y “Virtual Taste”. La jornada se ha desarrollado en la sede de la Fundación Cruzcampo en la sevillana ‘Venta de Antequera’.José Manuel Bajo, secretario de la denominación de origen, ha sido el responsable de impartir una sesión teórica-práctica para bajo la regla de “vivo, fresco y sano” para testear, recomendar y saber emplear los diferentes aceites ya sean AOVE, Virgen Extra y lampante.El alumnado de la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo, conocieron de primera mano los dominios de la DO Baena, sus principales variedades (picudo, picual, hojiblanca y pajarera, etc.) y el modo de elaboración. Y por su puesto, y lo más importante, la forma de apreciarlo.Para ello, los asistentes contaban con varios ‘vasitos de cata’ con el aceite sobre el que aprender, el que catar. Todos de la Denominación de Origen de Baena. Esta ronda formativa se suma a las que se están realizando en diferentes Escuelas de hostelerías y restaurantes de Castilla-León, Galicia y Andalucía.Tanto el profesorado como el alumnado valoraron de forma muy satisfactoria la experiencia. Cabe recordar, que mas de 14.000 personas han participado en este tipo de sesiones de cata, que lleva organizando la DO de Baena desde hace treinta años.