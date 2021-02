El aceite de oliva de la DO Baena participa en el primer evento gastronómico virtual Kitchen On Live Córdoba

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Este lunes se celebró el primer el primer evento gastronómico virtual en vivo de preparación y cata de creaciones cordobesas de cocina, Kitchen On Live Córdoba, donde se empleó el AOVE de la DO Baena, entre otros productos de la provincia como el aceite Priego de Córdoba y de Lucena, el vino y vinagre de la DO Montilla-Moriles o el jamón ibérico del Valle de Los Pedroches.En esta jornada participaron –en remoto, desde sus propias casas– 60 profesionales del mundo del turismo y la comunicación, dirigidos por una docena de cocineros cordobeses de prestigio desde cinco espacios gastronómicos distintos donde dos cocineros, fueron los responsables de dirigir la ejecución de los platos elaborados por 12 comunicadores gastronómicos y turísticos.El objetivo de este encuentro, organizado por la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor), fue potenciar la capital andaluza y su provincia como destino turístico gastronómico de primer nivel, promocionar la gastronomía autonómica y regional y procurar una mayor visibilidad al conjunto de su oferta hostelera y su producción agroalimentaria.Los platos elegidos para la ocasión fusionaron la mejor tradición cordobesa con propuestas innovadoras, de manera que los 60 participantes pudieron armonizar, desde sus propias cocinas, las texturas más reconocidas con nuevas formulaciones culinarias.