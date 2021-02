El centenario de la Hermandad del Santo Sepulcro se conmemoraba ayer en la parroquia de Guadalupe

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

La Hermandad del Santo Sepulcro de Baena celebra este año su centenario y para conmemorarlo organizó un acto en la Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe ayer sábado a las 20:00 que fue retransmitido en streaming por su nuevo canal de Youtube. En este acto religioso se presentó el cartel por el centenario, un libro recopilatorio de su historia e informaron de las actualizaciones que han realizado en su página web.Eleuterio Alférez, autor del cartel conmemorativo, explicó las circunstancias en las que fue tomada la fotografía elegida. Comentó que “la imagen me hubiera gustado inmortalizarla el Viernes Santo del año pasado, pero eso no fue posible”, por lo que tuvo que escoger entre la galería de otras Semanas Santas. Además, apuntó las dificultades de fotografiar este Cristo “pues toda la urna es plateada y los cristales pueden dar reflejos e impedir la visión nítida”.Por su parte, el autor del libro ‘Hermandad del Santo Sepulcro, apuntes históricos en su centenario’ en el que se realiza un recorrido de los cien años de vida de la Hermandad y por los 450 años que cumple esta imagen del Cristo del Calvario que presidirá toda la Cuaresma el altar de la parroquia de Guadalupe. Francisco Lozano realizó cinco paradas por la historia del libro que empieza antes de 1580 pero, sobre todo, resaltó que esta es “una Hermandad muy familiar desde sus inicios y el libro detalla gran parte de las familias de fundadores”.Fue en 1921 cuando esa Hermandad portó por primera vez a este Cristo del Calvario, “los hermanos salieron sin uniforme, sin insignia pero con mucha devoción, fue la primera vez que no fue llevado por el clero”. Pero la vestimenta no pudieron lucirla hasta 1922 cuando impresionaron con su indumentaria al llegar a la Iglesia.Por su parte, Gregorio Ocaña, hermano mayor del Santo Sepulcro de Baena, explicó las renovaciones que ha tenido la Hermandad digitalmente. “Se ha actualizado la página web, con una imagen nueva y funcionalidades acordes con las necesidades de la sociedad actual. Con galerías de imágenes, un canal de Youtube y enlaces en Facebook”. Además, anunció que, si las circunstancias lo permiten, para octubre tienen pensado celebrar un Triduo, los días 29,30 y 31, con una salida extraordinaria de su titular.En la misa estuvo también la Alcaldesa, Cristina Piernagorda, el presidente de la Fundación de la Caja Rural de Baena, Nicolás Fernández, y Pedro Pablo González, hermano mayor de la Cofradía Dulce Nombre de Jesús.