Unidad de la corporación ante la moción que pide reclasificar el AOVE dentro del sistema Nutri Score

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Unión por el aceite de oliva. El pleno de la corporación aprobó por unanimidad la moción presentada por el grupo municipal socialista sobre la implantación del etiquetado para la clasificación de los alimentos mediante Nutri Score, un sistema que se va a implantar este año en España y que clasifica los AOVE con la categoría C, dentro de un grupo donde se engloban otros aceites como el de nuez o el de colza.El portavoz socialista, José Andrés Malagón, indicaba que esta clasificación no es correcta, avalada esta afirmación por diferentes estudios científicos sobre la calidad del AOVE, que concluyen que “es una grasa beneficiosa para la salud”. Por eso, la corporación de Baena, en su conjunto, instará al Ministerio de Consumo para que, en caso de que se implante este sistema en España, se reclasifique el AOVE.“El aceite de oliva debe clasificarse con la A, la categoría más alta, para que no suponga un engaño al consumidor si se aplicara este algoritmo”, añadía Malagón. Por eso instarán al Ministerio de Consumo para que se reclasifique el aceite de oliva como ya se ha hecho con otros productos como el agua.Antes de la votación, se realizó una lectura conjunta por parte de todos los concejales de los grupos políticos para poner de manifiesto la importancia y demostrar su apoyo al sector olivarero, esencial la economía baenense, provincial y andaluza. “Supone un vector fundamental en Baena y Albendín como uno de los pilares fundamentales de empleo, y que está directamente relacionado con otros sectores como el hostelero y turístico”, explicó el concejal de Cs, Joaquín Moreno.