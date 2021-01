Una octogenaria ha sido atendida por inhalación de humo a causa del incendio en un piso de la calle Llana

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Este sábado ha despertado a Baena con un nuevo suceso. Sobre las 10:00 comenzaban a oírse sirenas y a oler a quemado en las calles aledañas a la de Amador de los Ríos. La popularmente conocida como calle Llana se ha convertido en la triste protagonista de esta mañana nublada cuando se ha desatado un incendio en una de sus casas, del que aún se desconoce el origen.Todo apunta que podría tratarse de un cortocircuito, pero todavía no puede afirmarse tal suposición. Durante una hora equipos de bomberos se afanaban por extinguir las llamas, mientras la Guardia Civil y la Policía Local acordonaban la zona para cortar el tráfico por una de las calles principales del casco histórico de la localidad.En la casa donde se ha provocado el incendio vivía una familia que, por suerte, ha podido salir ilesa, aunque el 112 ha informdo de queuna mujer octogenaria habría tenido que ser atendida por el personal sanitario por inhalación de humo. Por suerte, no ha necesitado ingreso en el hospital. Las únicas víctimas de esta catástrofe han sido los dos perros de la familia que no habrían podido abandonar el domicilio y habrían perecido entre las llamas.Una hora han tardado los equipos de emergencia en apagar las llamas, que se han propagado con facilidad por la antigüedad del inmuebele que era, en su mayor parte, de madera. De hecho, han sido numerosas las fotos y vídeos que han tomado los vecinos alarmados por las grandes llamas que se veían salir por el balcón de la casa.