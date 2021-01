La DO Baena pide compromiso a las instituciones por la “calidad y la diferenciación” del Aceite de Oliva Virgen

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

La semana pasada la senadora por Córdoba del PSOE y secretaria general del PSOE de Baena, María Jesús Serrano, se reunía con el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Baena y su secretario general, como han dado a conocer a través de redes sociales. En esta reunión hablaron sobre la situación en la que se encuentra el sector del aceite así como para abordar la petición que los socialistas llevarán al próximo pleno para debatir sobre el sistema de clasificación Nutri Score.En el mes de noviembre de 2020 la DO Baena ya anunciaba que se sumaba a la petición del resto del sector del AOVE con Denominación de Origen para que el Aceite de Oliva Virgen y los Virgen Extra obtuvieran una clasificación de A en la escala de Nutri Score, aunque para ello sea necesario un cambio en esta clasificación.Los representantes de la DO Baena apuntaban en la reunión con Serrano que “hay aspectos muy importantes para el futuro oleícola que no están suficientemente incorporados en la política agraria común y debieran estar defendidos desde el Gobierno de España” y, por ello, piden una apuesta institucional y un compromiso por “la calidad y la diferenciación” del AOVE.Según avalan varios estudios, “el Aceite de Oliva Virgen es el único alimento que tiene aprobada dos alegaciones, demostradas científicamente en ensayo humano, sobre la capacidad antioxidante –específica de los aceites de oliva- y sobre su capacidad para mantener niveles normales de colesterol sanguíneo”. Testado queda que el AOV es la mejor grasa que el ser humano pueda ingerir, en base sus efectos sobre la salud humana y, por ello, piden su reclasificación en el sistema de Nutri Score, donde actualmente aparece en la misma categoría que el aceite de colza o de nuez.Precisamente, el PSOE llevará una moción para debatir este tema en el pleno de esta semana, que tiene como finalidad, “instar al Ministerio de Consumo del Gobierno de España, a realizar cuantas gestiones sean necesarias para la modificación de la clasificación de los aceites de oliva Virgen Extra, Virgen y Oliva contiene en el etiquetado Nutri Score, estableciendo dicha modificación como condición previa a la implantación del sistema en el mercado español”.