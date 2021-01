Albendín comunica que la atención sanitaria está garantizada a pesar del traslado del actual médico

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

La Alcaldía de Albendín ha comunicado a través de sus redes sociales que, a pesar de que el actual médico se traslada a otro destino por motivos personales, se procederá a su sustitución y a cubrir el servicio durante esta transición. De esta manera, aseguran que “tras muchas reuniones, llamadas y reivindicaciones, se nos comunica por parte de la autoridad sanitaria que la atención médica en Albendín está garantizada”.Desde Alcaldía aprovechan para recordar que la sanitaria no es una competencia municipal, “pero no quepa ninguna duda que desde el Ayuntamiento hemos estado en todo momento realizando todas las gestiones a nuestro alcance para asegurar un servicio que creemos imprescindible para Albendín, y esperamos y confiamos en que la comunicación que hemos recibido siga su curso”.Igualmente, indican que respetan las acciones, manifestaciones y opiniones que vengan a reivindicar mejora en los servicios públicos y en las infraestructuras de la pedanía, “pero también debemos decir que, en este caso, desde la Alcaldía se ha venido apostando por realizar esas acciones e otros ámbitos, no sólo en los foros públicos, ya que en cuestiones tan delicadas y esenciales como es la atención sanitaria la solución no sólo pasa por la reivindicación, sino que también debe contar con diálogo, negociación y colaboración entre instituciones”.De esta manera, recuerdan que la moción para obtener una plaza fija para sanitario fue aprobada por unanimidad de todos los concejales en el pleno del Ayuntamiento de Baena el pasado 29 de diciembre. Así, explican que la atención sanitaria está garantizada y que la plaza se cubrirá en las próximas semanas, “e incluso, está previsto cubrir el servicio con otros facultativos si fuese necesario durante la transición”.