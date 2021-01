Terminan los trabajos de mantenimiento en la Cueva del Yeso aunque continuará cerrada por el covid-19

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El concejal de Turismo y la Alcaldesa de Baena han dado hoy a conocer la finalización de las obras de sustitución del tramo de la escalera que estaba estropeado por los hongos en la Cueva del Yeso. Los trabajos “se han ejecutado en cuestión de dos semanas, en cuanto ha estado activa la partida”, ha explicado Cristina Piernagorda.La partida destinada a este arreglo se incluyó en el presupuesto general del 2020 y ascendía a más de 18.100 euros. “Las condiciones en las que se encontraba el acceso de entrada no garantizaban la seguridad de los visitantes y se ha procedido a sustituir los escalones de madera por otros de acero galvanizado y peldaños de tramel”, ha indicado la alcaldesa.Este era un arreglo necesario para poder reactivar este recurso turístico, pero con la actual situación sanitaria les aconsejan que no se abra de momento a visitantes, ha comentado Javier Vacas, delegado de Turismo. “Nos recomiendan que no se reabra la cueva porque es una cavidad donde no hay ningún tipo de ventilación”. Y ya que el periodo de apertura de la Cueva del Yeso es de noviembre a febrero, todo indica que no podrá reabrirse hasta el próximo mes de noviembre de 2021.De momento, están aprovechando el tiempo de cierre para solventar un asunto que desde la Junta de Andalucía les requerían y es el hecho de estar inscritos en el registro de lugares y actividades donde existen fuentes naturales de radiación. “Para ello nos pusimos en contacto con un experto en temas de radiación por radón y nos ha facilitado unos detectores que se van a poner a lo largo de todo el año para registrar las emisiones”, ha explicado Vacas.