El PSOE propone al gobierno modificar la ordenanza que afecta a las terrazas de bares y restaurantes

El grupo municipal socialista ha realizado diferentes propuestas y ha manifestado "su predisposición" a colaborar para adaptar y flexibilizar la ordenanza que afecta, principalmente, a las terrazas de bares y restaurantes de Baena y Albendín en unos momentos especialmente difíciles para el sector. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Baena, José Andrés García, ha declarado: “Sabemos de las dificultades que esta atravesando el sector de la hostelería por lo que tenemos la responsabilidad de poner sobre la mesa todas aquellas cuestiones que puedan ayudar a paliar en la medida de nuestras posibilidades el impacto que están sufriendo los bares y restaurantes”.“Sabemos que la hostelería de Baena y Albendín esta pidiendo una flexibilización de la ordenanza que regula las terrazas para adaptarla a las nuevas necesidades y a las nuevas restricciones, siendo estas terrazas el único elemento que les puede ayudar en estos momentos a salvar sus negocios y, por eso, nos hemos puesto a disposición del equipo de gobierno para poder sacar adelante una propuesta de modificación coherente y compatible con todos los ciudadanos y ciudadanas que beneficie al sector”, ha indicado García en referencia a la posible ampliación de las terrazas y las zonas donde se permite su instalación.De esta manera, los socialistas proponen que "se reduzca todo lo posible la burocracia y los tramites para solicitar los permisos de las terrazas", y que siempre cuando sea posible, y se cumpla con la normativa de accesibilidad y no exista ninguna merma en los derechos de ningún ciudadano, "se permita la ampliación de las terrazas, para poder aumentar el aforo".Del mismo modo, el concejal ha lamentado que "el equipo de gobierno solo se haya limitado a trasladar a los grupos la problemática existente, pero no han sido capaces de poner sobre la mesa ninguna propuesta", y ha añadido “esperamos que el gobierno municipal no vuelva a poner excusas para no hacer su trabajo, y se ponga manos a la obra a la mayor brevedad posible, ya que si presentan una propuesta adecuada contarán con los apoyos necesarios para sacarlo adelante.”