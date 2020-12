PSOE acusa al Ayuntamiento de "poner en riesgo los fondos europeos con los proyectos que han anunciado"

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

De “falta de educación” y “tomadura de pelo” ha calificado el portavoz socialista, José Andrés García, la rueda de prensa que dieron el lunes la alcaldesa, Cristina Piernagorda, y el primer teniente de alcalde, Ramón Martín, en la que informaban sobre los proyectos presentados por Baena para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comunidad Europea. Proyectos que, según opina el PSOE, “no se ajustan a los criterios de este plan de ayudas”.El pasado lunes los dos máximos representantes del Ayuntamiento anunciaban que habían pedido subvenciones por valor de 30 millones de euros para Baena, “hay que decir que es una de las mayores tomaduras de pelo que se han realizado en los últimos años en este municipio, no es cierto que se haya pedido una subvención, no es cierto”. Estas eran las palabras de García Malagón, quien explicaba ayer que “sólo se ha habilitado una plataforma para que se aporten ideas y no quiere decir que ya estén presentados”, pues los proyectos tiene que aprobarlos la Junta de Andalucía, ya que son las comunidades autónomas las que tienen que gestionar esos fondos.Estos fondos europeos irán destinados a unos “proyectos muy tasados”, por lo que el portavoz socialista explicaba que “hay que adecuar los proyectos a las líneas estratégicas que ha marcado la Unión Europea, líneas de fomento de pacto verde, movilidad sostenibles, energías renovables, transformación digital en las empresas…” y los anunciados por el equipo de gobierno, entre otros, el enlace de la carretera de Cañete de las Torres, la ladera sur o arreglar el camino a Torreparedones “la Junta no los está teniendo en cuenta”.El PSOE opina que el gobierno está “engañando a los ciudadanos” porque algunos de estos proyectos “ni siquiera son competencia directa del Ayuntamiento”. García Malagón considera que “han querido escribir la carta a los Reyes Magos en 24 horas, cogiendo proyectos sueltos y presentándolos, y lo que han hecho ha sido poner en riesgo esos fondos para Baena, porque posiblemente con esa precipitación y sin estar adecuados no nos los concedan”.Se lamenta porque asegura que Baena tiene experiencia en proyectos europeos, que ya ha solicitado en anteriores ocasiones, y lo que buscaban eran “proyectos más integradores, modernos, de futuro, que tuvieran en cuenta cuestiones estructurales y vertebradoras del municipio”.Además, expresó que no habían pedido ideas a la oposición y asegura que toda la explicación que le dieron en Junta de portavoces fue anunciarles que “les habían pedido desde Diputación que aportaran ideas a los fondos europeos y estaban pensando en presentar proyectos como la carretera de Cañete”, y ya no obtuvieron más información.Por último, mostró su desconcierto ante la negativa del PP, hace 6 años, cuando según apunta, “votaron en contra de la construcción de un hotel en Baena en el 2014, a pesar de que teníamos ya 1.200.000 de euros comprometidos con la localidad, y ahora vienen a proponer que se construya un hotel. Tienen la cara como el cemento”, concluyó.