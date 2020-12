Terminan los dos eventos culturales de FesteJo Europa con la Noche Cultural y sus concursos telemáticos

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Ayer tuvo lugar el segundo y último evento virtual de FestJo Europa, organizado por Europe Direct de ADEGUA. Una Noche Cultural que ponía el broche final a las actividades anunciadas donde, de nuevo, hubo un encuentro telemático entre voluntarias y participantes para compartir ideas, pensamientos y también juegos culturales sobre la Unión Europea.Se organizó un Kahoot con preguntas generales sobre Europa, sus países, músicas e idiomas, donde todos pudieron participar a través de sus teléfonos móviles. Una manera de aprender dinámica y divertida que los jóvenes estudiantes locales agradecieron mucho, ya que afirman que no se da suficiente información en los colegios sobre la Unión Europea y es un tema que les parece importante "porque en la UE nos apoyamos entre todos y si un país necesita ayuda los demás le pueden respaldar como estamos viendo en esta pandemia".Son conscientes de lo importante que es el proyecto europeo, pero reconocen el desconocimiento general que hay en las aulas e incluso propusieron una asignatura en la que se trataran temas europeos. "Siento que Europa ofrece oportunidades y valores y me gustan estas reuniones donde nos informan sobre los derechos que tenemos como europeos y conocemos otras experiencias".Además, una de las participantes escribió un inspirador relato sobre la Unión Europea y el significado que tenía para ella, donde destacava qye "Europa somos nosotros, es eterna" y donde remarcaba que "sólo las personas tenemos en nuestro poder engrandecer este continente, por eso me siento afortunada de formar arte de esta gran y diversa familia".Con el deseo de que "Europa sea ese gran lugar que por derecho debe ser" se termminó este evento virtual, recibiendo consejo de los más mayores, personas que han vivido y batallado y que quisieron dejar un mensaje esperanzador para los jóvenes que formarán la Europa del Futuro. En estos consejos participaron varias mujeres de las asociaciones de Apromuba (Baena), Almure (Albendín) y el Centro de Mayores (Castro del Río).