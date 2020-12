El PSOE de Baena aborda las dudas surgidas sobre la Ley de educación LOMLOE recientemente aprobada

No se podrá segregar por sexo

MARTA BAENA SANZ / REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

La Agrupación Socialista de Baena organizó en la tarde de ayer una charla de carácter telemático en la que participaron, además de la Secretaria General del PSOE baenense y Secretaria Regional de Política Municipal del PSOE-A, Mª Jesús Serrano; el Secretario Regional de Educación de los socialistas andaluces, Francisco Menacho; la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara andaluza, Beatriz Rubiño; y la Secretaria del PSOE de Educación y Universidades de Córdoba, Ma Carmen González Escalante.En dicho encuentro on line, se abordó la nueva Ley de Educación que estos días termina de tramitarse en el Senado, la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOMCE). En palabras de la Secretaria General de los socialistas baenenses y Senadora en la Cámara Alta, Ma Jesús Serrano, “es necesario conocer este nuevo texto que esta misma semana será aprobada en el Senado y en menos de una semana, lo será por el Congreso. Una nueva Ley que nos ofrece una escuela adaptada a los nuevos retos sociales, y es que la pandemia nos ha enfrentado a las debilidades de nuestro sistema y la reforma del sistema educativo no puede esperar”.Por su parte, Francisco Menacho realizó un exhaustivo recorrido por la LOMLOE, destacando que la nueva norma, que llega tras meses de negociación y diálogo con los colectivos y la comunidad educativa, “pretende ser un impulso a la modernización de nuestro sistema educativo, mejorando su financiación, la carrera profesional docente y tratando de que la enseñanza sea personalizada y no deje a nadie atrás”.Incidió especialmente en este último aspecto, destacando que ante las tasas de fracaso y abandono escolar conocidas hace pocas fechas, y que son fruto de la aplicación en los últimos siete años de la conocida como la “Ley Wert”, la LOMLOE pretende ofrecer oportunidades al alumnado más vulnerable y desfavorecido, “que se han incrementado en los últimos meses por el confinamiento, como hemos podido comprobar en el último trimestre delpasado curso escolar”.Igualmente, y ante los intentos de polemizar “y hacer ruido por parte de las derechas antes la aprobación de esta nueva Ley educativa”, el Secretario Regional de Educación del PSOE-A, quiso dejar especialmente claro “que la LOMLOE no va en contra de la escuela concertada. La ley no altera el modelo de conciertos creado en 1985 por los socialistas y que han dado 35 años de estabilidad al sistema, conviviendo la escuela pública y la concertada, especialmente en Andalucía, de un forma armónica. Sí que plantea que las comunidades autónomas controlen que se cumple la normativa que prohíbe a la concertada cobrar cuotas de forma obligatoria, que es una forma de segregación económica en sí misma, pero podrán seguir existiendo de forma voluntaria".Además, "se prohibirá que los centros sostenidos con fondos públicos puedan segregar por sexo al alumnado”. De la misma forma, aclaró que “la asignatura de Religión seguirá ofertándose, pero el derecho de un estudiante a recibir formación religiosa no debe convertirse en una obligación para quienes no opten por esta formación, como impuso la Ley Wert. La nota de Religión no contará para becas o el expediente y la LOMLOE plantea una asignatura o contenido transversal de Educación en valores cívicos y éticos para todos los alumnos”.Por su parte, Beatriz Rubiño, portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, puso sobre la mesa que “como en todo proyecto de Ley, hemos buscado el diálogo y el entendimiento, pero, por desgracia, no es nuevo que el PP no quiera sentarse a hablar de educación. Ninguna ley de educación socialista ha contado con su apoyo, pero sí, del resto de los grupos. En cambio, las leyes educativas del PP solo han salido adelante con el apoyo de sus propios votos”.De hecho, la Ley Wert tuvo 11 enmiendas a la totalidad, frente a las 3 de la LOMLOE, y el PP de Rajoy sólo aceptó 34 enmiendas de las 1.666 presentadas, frente a la nueva Ley educativa a punto de ser aprobada, que ha incorporado a su texto definitivo más de 300 enmiendas de todos los grupos y ha contado con más de 250 aportaciones de colectivos, “de modo que el mantra de las derechas de que es una ley no dialogada, es totalmente falso. Tampoco se ha utilizado la pandemia para su tramitación, porque este debate comenzó hace ya más de año y medio, cuando se registró la Ley por primera vez en el Congreso”.Respecto a las noticias difundidas sobre el cierre de los centros de Educación Especial, la nueva norma “no lo plantea en ningún momento, sino que recoge el incremento de los recursos de los centros ordinarios paulatinamente, para que a ninguna familia, que por primera vez serán escuchadas en estos casos, se les niegue el derecho a su hijo o hija en un centro ordinario con plenas garantías de calidad en la atención educativa por la falta de medios y personal adecuado”. Se cumple así lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de personas con discapacidad, pues ya la ONU ha condenado a España en varias ocasiones por vulnerar la Convención. “No se puede jugar con algo tan sensible y sagrado como la Educación Especial, con la escolarización de las niñas y niños con necesidades educativas especiales, causando dolor y zozobra a las familias”, concluyó Beatriz Rubiño.“La Educación es fundamental en nuestra sociedad”, señaló Mª Carmen González, Secretaria de Educación del PSOE de Córdoba, “y no podemos permitir que se tergiverse el contenido de una nueva Ley educativa que es, sobre todo, especialmente igualitaria, igualadora y equitativa”. La charla, abierta tanto a la militancia del PSOE de Baena, como a la comunidad educativa del municipio, contó además con la conexión de personas interesadas en el contenido tratado desde otros puntos de Andalucía. “Es importante dar razones, aclarar las dudas, dejar claro que esta Ley, un compromiso de los socialistas y del Gobierno de Pedro Sánchez, no va en contra de la escuela concertada, sino que la mantiene tal como ha ocurrido hasta ahora, ni carga contra la religión, el castellano o la Educación Especial. Vamos a aprobar una norma que nos acerca más a Europa y que recupera derechos sociales, garantizando una enseñanza de calidad”, concluyó Mª Jesús Serrano.