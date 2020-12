Europe Direct de ADEGUA anuncia el programa de actividades de FesteJo EU para el 16 y 17 de diciembre

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Europe Direct de ADEGUA convocaba ayer a los medios para anunciar la campaña dirigida a la juventud que consiste en festejar el futuro de una Europa unida. Bajo el título dese han organizado dos jornadas, el 16 y 17 de diciembre, con encuentros telemáticos a los que se invitan a los jóvenes a que asistan y participen en una serie de actividades programadas.El presidente de ADEGUA, Ramón Martín, explicaba que esta actividad “es un festival joven, online, donde los jóvenes se van a encontrar para festejar, en estos tiempos difíciles, la esperanza, la solidaridad, el respeto hacia el medioambiente y la cohesión social entre todos los europeos”.De esta manera, else organiza, “donde se invita a conocer la manera de participar en el futuro de Europa a través de sus programas y de crear oportunidades”. Todo esto, a través de tomar conocimiento sobre el #Next Generation EU, el nuevo presupuesto de la UE y sus programas para la Juventud. “Contando para ello con experiencias europeas formativas y laborales de jóvenes locales”.Y para else reserva ladonde los jóvenes podrán jugar a un Quizz Kahoot sobre la Unión Europea, “aprendiendo sobre sus valores y culturas”. También habrá un Blindtest de músicas europeas y “recibirán mensajes de personas mayores de la comarca dirigidos a inspirarles para construir un futuro juntos”.Por eso, Martín animó a todos los jóvenes a unirse y a participar en las dos jornadas, que darán comienzo a las 19:30 y está previsto que terminen sobre las 21:00. La manera de unirse será telemáticamente mediante un enlace de ZOOM que harán público en las redes sociales de Europe Direct de ADEGUA los días previos al encuentro.