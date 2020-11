Un experto advierte de la importancia del diagnóstico precoz de la EPOC para poder controlar sus efectos

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El diagnóstico precoz de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es de gran importancia para reducir sus efectos y poder controlarla de manera satisfactoria, según ha indicado el jefe del servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Manuel Entrenas, que ha destacado que afecta a 300 millones de personas en el mundo, siendo la tercera causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares y las cerebrovasculares.El doctor Entrenas ha insistido en que el hecho de que no exista tratamiento que revierta la enfermedad hace que el diagnóstico temprano sea fundamental, especialmente si el paciente presenta síntomas como tos matutina -tos del fumador-, ruidos en el pecho o ahogo al realizar alguna actividad. Ha resaltado que se trata de una enfermedad altamente incapacitante, ya que disminuye la calidad de vida de quienes la padecen, pero “es muy desconocida para la población general”.El especialista ha señalado con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de la EPOC, que tiene este año el lema, que hay que abandonar la idea de que es una enfermedad sólo de personas mayores. Hay un gran porcentaje de población con EPOC sin diagnosticar, por lo que se debe controlar a los fumadores a partir de los 35 años que lleven al menos 10 fumando un paquete de tabaco diario.En este sentido, ha recordado que se trata de una enfermedad respiratoria crónica muy frecuente, que causa dificultad para respirar, producción crónica de esputo y tos. Está causada por la exposición al humo del tabaco como causa más importante, aunque también por inhalación de otras partículas y gases tóxicos inhalados, aunque investigaciones recientes han identificado que el mal desarrollo pulmonar de los grandes prematuros también puede aumentar el riesgo de EPOC en la edad adulta.El doctor Entrenas ha destacado que el pronóstico de los pacientes de EPOC en caso de contraer Covid-19 es peor que para otras personas sin patologías respiratorias, por lo que ha insistido en la importancia de “extremar las precauciones y seguir las normas sanitarias de uso de mascarilla, higiene de manos y distanciamiento social, además, al ser grupo de riesgo deben vacunarse de la gripe”.La celebración del Día Mundial de la EPOC busca enviar un mensaje positivo tanto a los pacientes como a los sanitarios, ya que, aunque no tiene cura, hay muchas maneras de vivir activamente con la enfermedad, “realizando rehabilitación pulmonar, actividad física, autocuidados y llevar una dieta sana”, ha resaltado en doctor Entrenas.En nuestro país, las cifras de mortalidad se han incrementado, pasando de 18.000 defunciones anuales en 2007 a 29.000 en 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El diagnóstico es muy fácil, ha afirmado el especialista, pues basta con una espirometría, una prueba que consiste en medir la cantidad de aire espirado soplando a través de un dispositivo.Esta prueba debe practicarse a todo fumador mayor de 35 años para diagnosticar la enfermedad en sus estadios más precoces y así poder instaurar medidas preventivas (dejar el consumo de tabaco, utilizar broncodilatadores inhalados y comenzar con ejercicio, entre otras).El especialista ha explicado que cada vez hay fármacos más efectivos para mejorar a estos pacientes, pero no existe un tratamiento curativo que normalice la función pulmonar una vez que comienza a padecerse. 