Un 99.73 por ciento de los ciudadanos sometidos al cribado en Baena son negativos, sólo 2 positivos nuevos

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Ayer se realizó el cribado masivo en Baena donde 590 personas fueron convocadas, mediante sms, para que acudieran a someterse al test de antígenos, aunque en total sólo se realizaron 345 pruebas. Un cribado extraordinario que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en varios municipios donde está habiendo una alta incidencia de casos y que permite arrojar luz sobre la situación de asintomáticos en la localidad baenense donde sólo se registraron dos nuevos positivos, lo que signigica un porcentaje de 99,73% de negativos.“En Baena ha acudido en torno al 60% de las personas citadas”, explicaba José Gómez, concejal de Salud. Aunque es cierto que esperaban que acudieran más, estos test son voluntarios y mucha gente por motivos de trabajo no fue a la cita. “Entre otros motivos, hay que remarcar que estamos en época de campaña y puede que eso haya dificultado el venir”, opinó.Sin embargo, ayer circularon mensajes falsos por las redes sociales en los que se invitaba a venir a gente voluntaria ya que no se habían presentado muchos de los citados. Motivo por el cuál a primera hora hubo un colapso y, a pesar de que a algunos sí se los llegaron a hacer, “luego hubo un efecto llamada y tuvimos que parar de atender a los que no habían sido citados”, explicaban los sanitarios.En total, cuatro grupos de profesionales que atendieron a personas que acudieron a pie o en coche al Centro de Congresos, que era lo más recomendado, “porque es más cómodo para nosotros y para ellos, y porque se puede guardar la distancia de seguridad mucho mejor que haciendo las colas entre ellos”.De 8:30 a 14:30 estuvieron realizando estas pruebas que pretenden determinar el riesgo específico en cada municipio de cara a los casos de positivos asintomáticos. A pesar de que los resultados los tenían en 15 minutos, para no hacer esperar a la gente, comunicaban por teléfono los datos. “Sólo se avisa a los positivos y en cuanto lo sabemos ya se lo comunicamos”, mientras que los que no reciban respuesta pueden entender que son negativos.