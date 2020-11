Serrano reitera el compromiso del Gobierno con la conversión de la N-432 al destinar 500.000 euros

500.000 euros para la autovía



La senadora socialista y secretaria general del PSOE de Baena, María Jesús Serrano, ha reunido a los medios de comunicación para desglosar el Presupuesto General del Estado para el 2021 y los 186 millones de euros que destinará a Córdoba. De esta manera, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Sánchez con la provincia y ha declarado que “se trata de presupuestos expansivos y de transformación”.Serrano ha explicado que “las inversiones históricamente reivindicadas por la provincia de Córdoba se empiezan a dibujar y a programar” de cara al ejercicio de 2021, como la subida de las pensiones y los salarios de los empleados públicos. Pero, centrándose en los intereses de la comarca del Guadajoz-Campiña Este ha anunciado que el “Gobierno está decidido a agilizar los trámites administrativos para tener cuanto antes el proyecto de la N-432”.De esta manera, ha indicado que las obras han dado “pasos atrás” durante los siete años del Gobierno popular, ya que “el mandato de Rajoy dejó caducar los estudios informativos previos y se han tenido que reiniciar”. Añadiendo que, "hubo años que no había ni siquiera partidas para el mantenimiento y eso lo ha sufrido la carretera".Ha anunciado que la partida destinada para el desdoblamiento es de medio millón de euros, destinada a los cuatro tramos en los que se ha dividido esta actuación para realizar el estudio informativo. “El PP ha estado años callado en este asunto y sin reivindicar nada y ahora vienen a darnos lecciones a los socialistas cordobeses, pero no se lo vamos a tolerar”.De esta manera, ha recalcado su “defensa de esta infraestructura durante los años de gobiernos de derechas y ahora de izquierdas” que ha estado haciendo como diputada y la que continuará ejerciendo como senadora. Ayer mismo, explicaba, que “quedaba registrada una pregunta parlamentaria en el Senado para que el Gobierno de España nos informe de manera fidedigna en qué estado se encuentran esos estudios informativos”.Sobre el tema de la moción no ha querido hacer declaraciones, más allá de: “Nosotros seguimos trabajando por Baena y sus vecinos y cuando se den las condiciones para intentar resolver la situación de apatía, ineficacia, falta de acción y de proyecto político para Baena, el PSOE será responsable pensando en los vecinos de la localidad y su pedanía”.