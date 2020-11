Los expertos advierten de la importancia de continuar el tratamiento para mantener el asma "bajo control"

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El paciente asmático no debe suspender su tratamiento para mantener el asma bajo control, aunque disminuyan los síntomas, y así poder conservar la función pulmonar. Así lo indicó el jefe del servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Manuel Entrenas, durante el desarrollo de uno de los talleres de la Escuela de Pacientes Respiratorios del Hospital Quirónsalud Córdoba de este año, en el que llamó la atención en la importancia de que los pacientes asmáticos conozcan su enfermedad.El especialista explicó que esta enfermedad, en la mayor parte de los casos, es fácilmente controlable con medicación, habitualmente administrada por vía inhalatoria. Sin embargo, un porcentaje de pacientes desarrolla asma de más gravedad, con gran impacto en su calidad de vida, con síntomas que afectan a las actividades diarias, al sueño, requerimientos elevados de medicación y frecuentes crisis, que a veces precisan atención hospitalaria y tratamiento con corticoides sistémicos.Asimismo, consideró que es preciso que los asmáticos “tengan en cuenta una serie de recomendaciones en el momento actual debido a Covid-19”. En este sentido, indicó que los virus respiratorios son unos de los más frecuentes, un ataque de asma y la infección por Covid-19 son difíciles de diferenciar, pues los síntomas de las infecciones respiratorias pueden simular los del asma."En general, el asmático ya conoce los síntomas de su enfermedad donde no es frecuente tener fiebre o dolor de cabeza y suelen mejorar con el uso de medicación broncodilatadora o de rescate”, destacó el jefe del servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba.El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que desencadena obstrucción bronquial y se manifiesta por dificultad al respirar, sensación de falta de aire, ruidos torácicos (pitos) y tos. Puede ocurrir de forma aislada y limitada a las vías aéreas, pero con mucha frecuencia se asocia a manifestaciones en otros órganos del aparato respiratorio como la nariz (rinitis, rinosinusitis) o de otros sistemas, como la piel (dermatitis), especialmente en pacientes que asocian procesos alérgicos o inflamatorios.El doctor Entrenas señaló que el paciente que mantiene su enfermedad bajo control tiene escasas probabilidades de padecer un ataque de asma. Existen distintos niveles de afectación de la enfermedad y distintas formas de asma, ha señalado el doctor Entrenas, dependiendo de la edad de comienzo, la asociación con otros procesos, el tipo de proceso inflamatorio subyacente y comorbilidades, entre otros aspectos.Generalmente los pacientes disponen de un tratamiento para las crisis puntuales, lo que se denomina tratamiento “de rescate” y un tratamiento de mantenimiento, que es el que se debe utilizar de forma regular todos los días para controlar la enfermedad aunque el paciente se encuentre totalmente asintomático.En este sentido, recordó que se calcula que más de la mitad de los pacientes con asma no tiene su enfermedad controlada. La causa principal es la falta de adhesión a la medicación, se trata de una enfermedad crónica que requiere un tratamiento crónico pero en ocasiones, los pacientes se confían y abandonan el uso de estos medicamentos debido a la eficacia y potencia antiinflamatoria de los medicamentos. El paciente no percibe la necesidad, pero pasados días o semanas, el proceso inflamatorio que estaba controlado, se reactiva y surgen de nuevo los síntomas, por lo que es preciso el uso de la medicación de rescate con frecuencia.El asma es una enfermedad multifactorial que no se puede prevenir y en la que participan muchos elementos, tanto relacionados con la persona (genética, comorbilidades), como con el entorno (exposición ambiental a irritantes, contaminantes o alérgenos). 