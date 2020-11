Primera anulación judicial en Córdoba de una sanción interpuesta durante el anterior estado de alarma

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

El expediente sancionador –que proponía una multa de 601 euros– se incoó el 5 de mayo por la supuesta comisión de una infracción grave del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en relación con la limitación de la libertad de circulación de personas que estipuló el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma por la crisis sanitaria derivada del covid-19.Para poder beneficiarse de la reducción del 50 por ciento que contempla la ley, el vecino sancionado decidió abonar los 300,50 euros de la sanción, a la vez que se puso en manos del abogado montillano Enrique Paredes Cerezo, quien interpuso un recurso judicial que, ocho meses después, ha terminado dando la razón a su cliente.Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso, el vecino denunciado –que es empresario del sector del transporte– no circulaba por ningún espacio público, sino que se hallaba en una propiedad privada. En ese sentido, el magistrado considera “absurda” tanto la denuncia como la imputación de una infracción.“Si se le hubiera descubierto en plena vía pública, en cualquier labor con su camión (…), habría sido bastante difícil decir (al menos sin sonrojo) que no estaba trabajando en un taller habilitado”, sostiene el juez, que se pregunta si un transportista no puede cuidar acaso de su vehículo “en un momento dado” y “en cualquier parte”.Para el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Córdoba, la “mera inobservancia” de las restricciones de carácter legal recogidas en el Real Decreto en el que se declaraba el estado de alarma “no constituye una desobediencia a la autoridad”.“No puede confundirse desobediencia a la autoridad y desobediencia a la ley”, señala la sentencia, que recalca que “las normas no se desobedecen, se infringen, y la desobediencia punible requiere algo más que contravenir una norma, a saber, la desatención de una orden específica destinada a hacerla valer en un caso concreto”.Por todo ello, el magistrado Antonio Jesús Pérez ha acordado estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el letrado montillano Enrique Paredes Cerezo, declarando “no conforme a Derecho” y anulando la sanción impuesta a su cliente y condenando además en costas a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, representada y defendida por la Abogacía del Estado.