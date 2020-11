La iniciativa para recuperar las fuentes de Baena está a 600 firmas de alcanzar el mínimo de apoyos exigidos

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El Doctor en Ciencias Biológicas y coordinador de la Ecoescuela SAFA, Francisco Javier Sánchez Sánchez-Cañete, continúa con su lucha por la recuperación de las fuentes de Baena. A este activista incansable poco le importa el calor o el frío si su reivindicación la considera justa y necesaria. Hace apenas una semana que volvía a la puerta del Mercadona para recoger más firmas hasta alcanzar las 2.900 que necesitan, una meta que cada vez ve más próxima.le ha entrevistado para conocer de primera mano cómo avanza el asunto y sus conversaciones con el gobierno municipal.—Muy favorablemente. Estamos ya casi en las 2.300 firmas y me quedan algunas por recoger de establecimientos comerciales, colegios y particulares. La gente responde muy bien. Cada vez veo más cerca el horizonte de las 2.900 a las que debemos llegar.—Firma gente de todas las edades, eso sí deben tener carnet de identidad. Se observa un gran interés del público, hasta el punto que muchas veces no necesito hacerles ningún comentario sino que vienen directamente. En este sentido, creo que las redes sociales han jugado un papel importante a través de las informaciones que publico, sobre todo en Facebook.—Los comentarios son de muchos tipos, sin embargo, lo que más destaca es la extrañeza de ver las fuentes todas ellas abandonadas. La gente dice: “En todos los pueblos de alrededor funcionan las fuentes y en Baena no, es que somos un pueblo que tiene tarea”. En este sentido también me llamó la atención que unos padres se preguntaban “¿cuándo verán mis hijos las fuentes de nuestro pueblo funcionando?” o “los niños no saben lo que es una fuente”. Esto es algo que llega al alma de cualquier persona con sensibilidad, cosa que no parecen tener nuestros representantes.—Cristina y yo hablamos por teléfono y me dijo a que a partir de nuestra reivindicación se destinarían 10.000 euros para la recuperación de la fuente de la Aduana y se comprometió verbalmente conmigo a llevar todo lo que recoge nuestra reivindicación en los presupuestos de 2021.—Más que explicar, son ellos los que nos han pedido aquello que Groden-Ecologistas en Acción Baena queremos para la fuente de la Aduana y le he enviado al Concejal un documento en nombre de Ecologistas en Acción Baena, donde se recogen aquellas cosas que, nosotros como grupo ecologista, estimamos que deberían llevarse a cabo en la fuente de la Aduana para su adecuada recuperación.—Los pasos a seguir son los siguientes: Una vez obtenidas las 2.900 firmas, se encuadernarán y se presentarán debidamente y siguiendo las normas establecidas en el Ayuntamiento. Para ello, cuento con el asesoramiento de un abogado vinculado a esta causa. Previamente a la entrega de las firmas pienso convocar una rueda de prensa en la que justificaré exhaustivamente todos los pormenores acerca de esta petición e indicaré que cuando se entreguen las firmas estaré pendiente de que se lleve a cabo por completo toda nuestra reivindicación.Es por esto por lo que han firmado los baenenses y las baenenses. Las firmas de todos los ciudadanos me merecen un respeto enorme y con esta voluntad es con la que presentaré las firmas en el Ayuntamiento. No nos vale que se arregle una fuente al año, queremos una recuperación de todas las fuentes de Baena a través de un proyecto a corto plazo que deberá presentar el equipo de gobierno con su presupuesto incluido, porque si se recuperase una por año aún faltarían 10 años para ver el trabajo terminado.