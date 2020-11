Nueva serie de Netflix se rueda en Andalucía

Amplio abanico de series



Durante los últimos años, Andalucía se ha convertido en uno de los escenarios favoritos de los productores de series y películas, que no han dudado en trasladarse hasta la comunidad para realizar sus proyectos. El último de la mano de Netflix es, el cual abrió una convocatoria en septiembre para encontrar figurantes en Almería. La serie, inspirada en la España de los años sesenta, explica cómo Isabel Garrido busca justicia después de haber estado en un campo de concentración. Seguidamente, veremos más detalles de la serie y conoceremos otras producciones que también se han grabado en el territorio., que probablemente se estrene el año que viene, estará protagonizada por Blanca Suárez, que también tuvo un relevante papel en, otra de las producciones españolas de Netflix. Según el medio, ya se han grabado escenas de la serie en espacios como la Isleta del Moro, el Playazo y Rodalquilar, por lo que es cuestión de tiempo saber si se rodará alguna escena en la capital. Entre el resto del elenco, ya hemos podido ver a Adrián Lastra y Óscar Casas, aunque aún se desconoce el papel que interpretarán.Otra serie de Netflix que cuenta con escenas en Andalucía es, un drama con matices de fantasía que emitió su primer capítulo el pasado mes de julio. En esta serie, basada en el cómicde Ben Dunn, encontraremos distintos seres sobrenaturales como demonios y la eterna lucha entre el bien y el mal. No obstante, lo más llamativo de la producción son unas curiosas monjas que lucharán por mantener el orden y provocarnos algunas risas. Entre los lugares andaluces que se pueden observar en sus primeros capítulos, destacan ciudades como Córdoba y Málaga.Asimismo, en Andalucía se han grabado producciones tan relevantes como, serie que ha ganado 59 premios Emmy y dispone de artículos como zapatos con motivos de la serie, figuras de sus personajes e, los cuales permiten a los jugadores disfrutar de tragaperras temáticas mientras rememoran su serie favorita. Los últimos, llamados, utilizan imágenes de la serie y su ya mítica banda sonora. Así pues, es posible que en dicho juego aparezca alguno de los escenarios andaluces donde se rodó la serie, como el puente romano de Córdoba o los Reales Alcázares de Sevilla.La grabación de series en Andalucía es de especial importancia para la comunidad, puesto que demuestra que sus paisajes y monumentos son dignos de protagonizar emocionantes historias. Teniendo en mente que las plataformas decomo Netflix o HBO tienen una audiencia inmensa alrededor de todo el globo, se puede afirmar que éstas son el escaparate perfecto para dar a conocer un lugar. En consecuencia, el número de usuarios nuevos que descubren territorios del sur de España es cada vez más alto, lo cual es un orgullo para el país.De la misma manera, aquellos que deseen los seguir los pasos de sus personajes favoritos, pueden visitar los distintos escenarios donde se grabó su serie predilecta. De este modo, es posible un aumento del turismo e incluso crear oportunidades de empleo a través de distintas iniciativas. Por ejemplo, de acuerdo con el medio Aionsur, el turismo en Osuna creció un 70 % en 2018 después del rodaje de la serie, lo que supuso una ocupación casi del 100 % de los hoteles de la zona. Aprovechando el suceso, se organizaron distintas actividades temáticas por el municipio, como un combate medieval o un concurso de disfraces.Además, considerando que Andalucía es una comunidad que siempre se ha implicado en las producciones audiovisuales, ya sea a través deo de eventos como el festival de cine de Málaga, no es de extrañar que despierte el interés de los productores de series. En definitiva, Andalucía es uno de los escenarios más solicitados de España para realizar grabaciones, puesto que cuenta con una amplia gama de espacios. Gracias a ello, el prestigio y el turismo en la comunidad se han incrementado, por lo que podemos esperar otro aumento cuando se estrenen las nuevas producciones.