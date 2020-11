La oposición estudiará las medidas necesarias para que el pleno extraordinario de las 8:30 no sea válido

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Tras la celebración del pleno de las 8:30 de la mañana, la oposición convocaba una rueda de prensa en la que abría las intervenciones el principal aludido, Alfonso Rojano, quien expresaba respecto a lo acontecido una hora antes, “en este pleno se han vulnerado mis derechos fundamentales con un expediente irregular y por tanto sigo militando en el partido de Iporba, sigo perteneciendo al grupo municipal y siendo el portavoz de Iporba”.De esta manera, la oposición tildaba de “espectáculo más lamentable” lo ocurrido en el pleno. Así lo manifestaba Cristina Vidal, portavoz de Izquierda Unida, “lo único que tenemos claro es que no saben aceptar las reglas del juego democrático”, y añadía “un juego tan sucio que es propio de una mafia de película”. Al final, la oposición entiende que “todo este barullo es para desarticular una moción de censura legal y legítima”.Por eso, denunciaban: “Se han vulnerado nuestros derechos como concejales y representantes públicos ya que han venido a dar conocimiento sobre un asunto que tenía que ser ratificado, en el que no nos han dado la palabra, no nos han dejado expresarnos o votar”. De esta manera, Vidal aludía al artículo 82 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, “en el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a la consulta de la Comisión informativa que corresponda”, cosa que en este caso “no ha sucedido”.Por tanto, “consideramos que este pleno es nulo de pleno derecho y vamos a tomar las medidas que sean necesarias para que este pleno no sea válido, estamos estudiando si estas medidas van a ser por la vía contenciosa administrativa o vamos a pasar directamente a la vía judicial, porque es muy posible que se haya incurrido en un delito al negarnos nuestros derechos como concejales”.