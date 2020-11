Ramón Martín, “cualquier votación que se haga a partir de ahora está enmarcada dentro del transfuguismo”

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

También el equipo de gobierno ha ofrecido una rueda de prensa en la que Ramón Martín, primer teniente de alcalde ha aclarado, “en este pleno que es para dar conocimiento de que Alfonso Rojano es concejal no adscrito, no hay intervenciones, ni votación y al ser extraordinario no necesitamos ninguna Comisión y así nos avala la legislación vigente”. Así se le informó a los grupos, según estipula, “por lo que no entendemos la pataleta de IU y PSOE”.“Queríamos hacer constar la condición de este señor que es no adscrito, de cara al pleno de las 12:00, por tanto debe ser tratado como tránsfuga”. Cualquier votación que se haga a partir de ahora está enmarcada dentro del transfuguismo, concluía Martín.Por su parte, la alcaldesa, Cristina Piernagorda, ponía de manifiesto otro asunto “de relevancia” ya que, según apuntaba, “en este pleno han ocurrido cosas muy graves, pues esta alcaldesa tenía conocimiento, a través de rumorología que corre por la calle, de que una concejal de IU era positivo por covid-19, inmediatamente, se ha retrasado el inicio del pleno porque he hablado con la policía”.Nadie tenía constancia fehaciente de este hecho por eso se ha celebrado el pleno con su presencia. “Posteriormente y con carácter urgente, he remitido un escrito a la jefa de servicio de la delegción de Córdoba, pidiéndole información dado la inminencia del pleno, para saber si es un caso positivo y nos hemos llevado la triste sorpresa de que esta persona está contagiada, pues hace pocos días se le ha hecho una PCR y ha salido positiva”. Apunta que esto es “un hecho gravísimo poniendo en peligro la salud de todos los asistentes” y “nuestra obligación es denunciar a la autoridad competente, porque esto es una infracción administrativa muy grave o incluso algo más”.