La DO Baena se suma a la petición de que el AOVE sea clasificado con una A dentro de la escala de Nutri Score

La Denominación de Origen Baena se suma al resto del sector del AOVE con Denominación de Origen para pedir que, el Aceite de Oliva Virgen y los Virgen Extra obtengan una clasificación de A en la escala de Nutri Score, aunque para ello sea necesario un cambio en esta clasificación, como ya se realizó en Francia.“Al igual que ciertos alimentos singulares, como el agua, presentan una categoría directa en la clasificación Nutri Score, los Aceites de Oliva Virgen y Virgen Extra (en adelante Aceite de Oliva Virgen) merecen un tratamiento específico y asignación directa de clasificación A, en dicha escala”.Según apuntan, los motivos que avalan esta propuesta podrían argumentarse desde puntos de vista patrimonial, sostenibilidad y adaptación fisiológica de los habitantes mediterráneos a este alimento, “pero existe una razón nutricional de peso, que hace innecesarios los demás y que avalan sin duda su singularidad. El Aceite de Oliva Virgen es el único alimento que tiene aprobada dos alegaciones, demostradas científicamente en ensayo humano, sobre la capacidad antioxidante –específica de los aceites de oliva- y sobre su capacidad para mantener niveles normales de colesterol sanguíneo”.Se apoyan en los estudios de numerosos científicos que avalan al aceite de oliva virgen, como “la mejor grasa que el ser humano pueda ingerir en base a sus efectos sobre la salud humana”. Y por ello, expresan que “las clasificaciones que lo equiparen a otras grasas, son un engaño manifiesto al consumidor”.El AOV tiene una presencia prioritaria en las guías alimentarias españolas actuales y está presente en la alimentación desde hace más de 3.000 años, por lo que la fisiología humana está perfectamente adaptada a su uso.Explican que realizar modificaciones de cálculo en el algoritmo Nutri Score no sería adecuado, “pues la excelencia de este alimento no se puede medir con parámetros que actualmente maneja” e igualmente “no sería bueno excluirlo de la clasificación porque quedaría sin valoración”. Por tanto, piden que se lleva a cabo un “cambio para adjudicar directamente al Aceite de Oliva Virgen como A verde oscuro (la mejor valoración)”.Mientras que para el resto de los aceites vegetales, proponen la valoración a partir de C amarillo dependiendo de su composición en ácidos grasos.