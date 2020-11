La concentración en contra de la moción de censura reúne a decenas de vecinos y políticos en Baena

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Políticos de PP, Cs e Iporba se han reunido hoy, junto a decenas de vecinos, en Baena, frente al Ayuntamiento para manifestar su oposición a la moción de censura que los grupos de izquierdas han presentado contra el actual gobierno local. Una vez más, han declarado “que no es el momento para presentar esta moción” aludiendo al actual momento de pandemia.Los reunidos este mediodía en la concentración califican la moción de “injusta” y no encuentran “justificación” para presentarla ahora. Durante este acto, donde se ha respetado la distancia de seguridad entre los asistentes, se ha leído también un manifiesto en el que se pedía a PSOE e IU que “recapacitaran” y antepusieran los intereses de Baena a los suyos propios.Luis Moreno, presidente de Iporba, portaba una pancarta donde podía leerse “Iporba dice no al transfuguismo” y volvía a recordar así su decisión de expulsar a Alfonso Rojano de la formación independiente, solicitud que ha registrado esta semana en el Ayuntamiento para que su compañero pase a ser concejal no adscrito.Con esta crispación, que divide Baena entre los que están a favor de esta moción porque entienden la “paralización en el pueblo” que argumentan los grupos de izquierdas, frente a los que se oponen a la misma, continuará el pueblo hasta el próximo 26 de noviembre, día en el que se celebrará el pleno donde se votará la moción.