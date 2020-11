FACUA Andalucía insta a la Consejería de Salud a que refuerce "de manera urgente" la Atención Primaria

Derecho a la protección de la salud

La federación de consumidores FACUA-Andalucía se ha dirigido a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para instarle a que refuerce de manera urgente la Atención Primaria, "cuyas deficiencias se están viendo agravadas" desde el inicio de la crisis sanitaria originada por la pandemia del Covid-19.La federación advierte del incremento de quejas de usuarios relacionadas con el mal funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud y, en concreto, de la Atención Primaria. Así, denuncian los numerosos problemas a los que se enfrentan a la hora de recibir atención, con esperas inaceptables, imposibilidad de ser atendidos por teléfono o largas demoras para obtener cita médica que, en muchos casos, ni siquiera se consigue.En este sentido, FACUA Andalucía indica que el Plan de Accesibilidad en Atención Primaria puesto en marcha por la Consejería "no ha servido para mejorar la asistencia", ya que se ha basado en la consulta telefónica, que se ha visto completamente desbordada y ha obligado a los usuarios a desplazarse a los centros de salud para ser atendidos, provocando el aumento de riesgo de contagios por Covid-19 e incumpliendo el objetivo del Plan, que era precisamente el de disminuir los desplazamientos y el riesgo de exposición al virus.Sin embargo, la atención telefónica no es el único problema denunciado por los usuarios, quienes también han expuesto incidencias como la modificación y cancelación continuada de citas ya asignadas sin previo aviso, falta de personal en los centros que provoca largas colas y horas de espera, y carencia de algunas especialidades como Pediatría -que se ven sustituidas por servicios no específicos como el de Enfermería-, entre otras.De igual forma, en relación a casos vinculados directamente con el Covid-19, se han producido quejas en cuanto al seguimiento de casos y la demora en la realización de pruebas y en la entrega de los resultados, con la consecuente indefensión e incertidumbre de las personas afectadas.La federación considera "inadmisible" estas situaciones en un sistema que debe garantizar el acceso universal a la sanidad pública y que provoca que la asistencia sanitaria diste mucho de ser de calidad y haga efectivo el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos. "Todo ello mientras el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha anunciado que destinará 130 millones de euros a centros privados andaluces, rompiendo con ello su compromiso con el sistema público de salud", apunta FACUA.Por todo ello, FACUA Andalucía insta a la Consejería a poner en marcha medidas destinadas a reforzar el sistema público de Atención Primaria y el Servicio Andaluz de Salud. Entre ellas, garantizar la atención presencial en los centros sanitarios con la máxima seguridad, reducir el tiempo de espera telefónica, incrementar el personal destinado a la Atención Primaria, garantizar la apertura de los centros de salud en horario de tarde y disminuir los tiempos de espera para obtener cita médica.