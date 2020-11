El PSOE propone que los 15.000 euros previstos para el campo de fútbol de Albendín sean para el ambulatorio

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Baena, presentaba en el pleno extraordinario del miércoles dos enmiendas en el pleno extraordinario y urgente celebrado en el Ayuntamiento de Baena, para que los 15.000 euros de inversión previstos en el presupuesto municipal para el arreglo del campo de fútbol de Albendín, los cuales el equipo de gobierno proponía destinar a las instalaciones deportivas de Baena, se destinaran a la ampliación del centro de salud, también de Albendín, dadas las necesidades existentes para dotar de itinerarios seguros al ambulatorio, así como de espacios para atención especializada y una zona de atención ciudadana para la policía local.Según indicó el concejal del grupo socialista, José Andrés García, “creemos que en estos momentos es mucho más urgente dar una respuesta inmediata a las necesidades que se han planteado en el ambulatorio de Albendin con motivo de esta crisis sanitaria además de habilitar espacios para la atención ciudadana” y añadió que “no es de recibo que se le quiten 15.000 euros de inversión a Albendín para destinarlo a cuestiones que tienen solución por otras vías y que en estos momentos no tienen la misma prioridad que habilitar esos espacios de atención ciudadana y atención sanitaria acordes a las necesidades de Albendín, teniendo en cuenta que contamos con la casa de los maestros colindante para poder hacerlo”.Las dos enmiendas necesarias para esa modificación presupuestaria no salían adelante, la primera al obtener un empate a 7 votos, resolviendo el voto de calidad de la alcaldesa que ha sido negativo, y la segunda al ser retirada por el propio proponente al obtener el compromiso de que inmediatamente se devolverán los 15.000 euros de inversión a Albendín por la vía de urgencia para poder así acometer esa actuación en el centro de salud, además de contar para ello con la Alcaldía de Albendín y la Junta Municipal de Albendín.García recordó que “es la segunda vez en un año que el equipo de gobierno de PP y Cs propone y aprueba una modificación del capitulo de inversiones en las que le quita dinero a Albendin, el año pasado lo hicieron con la inversión destinada a mejorar las infraestructuras de abastecimiento de agua que han conllevado el retraso en el inicio de las obras y este año pretendiendo eliminar los 15.000 euros previstos para Albendín”.El concejal socialista añadió que “debemos estar unidos en esa lucha por mejorar los servicios públicos en el medio rural como mejor forma de luchar contra la despoblación y hacer frente al reto demográfico, y sin embargo nos estamos encontrando como una vez más se plantea por parte del equipo de gobierno de PP y Cs quitarle recursos a Albendín, cuestión que desde el grupo socialista no permitiremos” y ha finalizado diciendo que “hemos dado una vez más un voto de confianza, pero si de manera inmediata no se revierte esta inversión en Albendín tomaremos todas las medidas que estén en nuestra mano para hacerlo”.