El PSOE de Baena reclama a la alcaldesa que actúe con medidas y se ofrece a colaborar en esta difícil situación

Ayudas fiscales y bonificaciones

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Los socialistas piden responsabilidad ciudadana y liderazgo en el Ayuntamiento para salir cuanto antes de esta situación tan preocupante por contagios del covid-19. Por eso, desde las Agrupaciones locales Socialistas de Baena y Albendin quieren "hacer un llamamiento a la prudencia y pedir a la población un esfuerzo en el respeto por las normas.”, así lo ha expresado el vicesecretario general de política municipal de los socialistas baenenses, Francisco José Plazas Roldán, que también ha manifestado que “echamos en falta que la máxima autoridad municipal y responsable de Baena, la alcaldesa, ejerza sus competencias".Según Plazas, "aún no ha movido ni un solo dedo ni ha tomado ninguna medida extraordinaria ante los datos que estamos conociendo” que sitúan a Baena y Albendin con una tasa de contagios que supera los 1000 casos por cada 100.000 habitantes. “No entendemos como el equipo de gobierno baenense sigue sin adoptar medidas urgentes, como limitar las actividades municipales o el cierre de instalaciones de actividades no esenciales”.En opinión del vicesecretario socialista es necesario que a la mayor brevedad posible se haga un llamamiento desde la Alcaldía baenense para que se limite la movilidad al máximo, se cumplan con las normas y recordando que nos encontramos en un estado de alarma con un confinamiento perimetral, ante lo que la vigilancia por parte del Ayuntamiento esta siendo escasa o nula, y además “es importante que ponga en marcha un plan de choque de apoyo a los comerciantes, a los vendedores del mercadillo, a los hosteleros, a las pequeñas y medianas empresas y sobre todo a esas familias que con motivo de esta crisis han perdido su empleo o están pasando por dificultades económicas”.En estos momentos tan difíciles, el también concejal del grupo municipal socialista, ha instado al equipo de gobierno para que “se implementen ayudas fiscales y bonificaciones al sector de la hostelería y a los comercios, pues después de la bonificación a las terrazas que se aprobaron gracias al impulso del partido socialista, no se ha tomado ni una sola medida de apoyo a unos de los sectores que más están sufriendo esta crisis”, previendo además que se pueda producir una limitación de los horarios o incluso un cierre de bares y restaurantes.El partido socialista se ha puesto a disposición del equipo de gobierno para tomar aquellas medidas que sean necesarias tanto para proteger a nuestros vecinos y vecinas como para reactivar la economía en nuestro municipio, y ha recordado que “hay que procurar ayudar a nuestro tejido empresarial y a nuestros vecinos y vecinas durante esta fase de la pandemia que nos esta afectando gravemente,para que cuando superemos esta crisis no haya quedado nadie en el camino y podamos salir de ella todos juntos”, a lo que Plazas ha añadido que “instamos al equipo de gobierno a que se ponga a trabajar en este sentido y se dejen de vender humo y de hacerse fotos con proyectos que heredaron del anterior gobierno socialista, porque la única gestión que se está haciendo en Baena viene todavía de la inercia del gobierno del PSOE”.Por último, el edil socialista, ha pedido máxima responsabilidad individual y colectiva a los vecinos y vecinas de Baena y Albendin y unión para superar esta situación, así como ha advertido al equipo de gobierno que “no permitiremos que se siga gastando el dinero de los baenenses en asuntos superfluos y en marketing político, es el momento de dedicar todos los recursos a nuestro alcance a luchar contra esta crisis sanitaria y reactivar la economía, para eso nos encontraran, pero si siguen en la misma línea de olvidar los problemas reales de los baenenses tomaremos todas las medidas a nuestro alcance para revertir esta situación”.