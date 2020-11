El PP está seguro de que si sale adelante esta moción en las próximas elecciones saldrán con apoyos reforzados

Ley LOMLOE

El apoyo a la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, no cesa de llegar de todas partes de Córdoba. Igual que ayer se acercaban varios alcaldes populares de otros municipios a la concentración convocada a las 12:00 en la plaza de la Constitución, hoy han venido a la localidad otros políticos populares como el vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, junto al vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, y el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina.Molina reiteraba que “no es el momento de hacer una moción de censura durante esta segunda ola de contagios”, apelando a la unión frente al virus. Sin embargo, apuntaba que “hay otros entretenidos en hacer su juego de sillones que lleva ya haciendo desde hace tanto tiempo”, refiriéndose a los socialistas. De igual manera, declaraba que “si prosperara la moción de censura con un tránsfuga de libro vamos a seguir trabajando por los ciudadanos, desde el gobierno o la oposición”.Por su parte, Toni Martín, señalaba que la “izquierda a nivel nacional estaba perdida” por los acontecimientos de los últimos días, “como el pacto con Bildu”. Y, centrándose en Baena, subrayaba que “puede que la quiten con una jugarreta antidemocrática basada en el transfuguismo como parece que va a suceder pero les garantizo que el día que tomen posesión los alcaldes, después de las próximas elecciones municipales, volveremos a Baena para aplaudir la toma de posesión de la alcaldesa del PP”.Una opinión, la de que el Partido Popular saldrá reforzado, también apoyada por Antonio González, quien destacaba que “Cristina es la alcaldesa de cambio y logró un acuerdo de sentido común que permite tener prosperidad y estabilidad en un municipio como Baena”. No obstante, también le pidió a Piernagorda que exija al secretario del Ayuntamiento un informe inmediato sobre si el tránsfuga de Iporba lo es o no, “en política no sólo prevarican los políticos sino también aquellos funcionarios que por omisión incumplan el deber legal que tienen de informar los asuntos que puedan ocupar la vida municipal como es el caso de una moción de censura”.Tras esta rueda de prensa los dirigentes del PP han mantenido un encuentro con representantes de los centros educativos concertados de Baena para tratar el tema de la Ley Celaá, ya que según González, “puede hacer que dos colegios concertados en Baena cierren en los próximos años”.Argumentó que “el gobierno ha aprobado una ley sectaria y conducente a acabar con la libertad de los padres del tipo de educación que quieren para sus hijos” y mostró la oposición de su partido, “desde el PP consideramos esta ley inconstitucional porque vulnera el artículo 27.3” y, por eso, han mostrado su apoyo a los trabajadores de la educación concertada.