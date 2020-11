Consumo recomienda controlar las compras realizadas durante el 'Black Friday' y apostar por el comercio local

Conservar la factura

La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias recomienda a la ciudadanía apostar por un consumo responsable y moderado ante la próxima celebración dely del, huyendo del consumismo y de las compras compulsivas y comprando únicamente aquello que realmente se necesita. En caso de que se vayan a realizar compras, se invita a apostar por el comercio local y de proximidad para contribuir a la recuperación económica de un sector que se ha visto especialmente afectado por el Covid-19.A la hora de realizar las compras, es conveniente no dejarse llevar por las prisas ni las ofertas y desconfiar de precios excesivamente bajos. Se debe tener en cuenta que todos los productos a la venta deben indicar su precio final y completo, incluyendo impuestos y cualquier tipo de carga o gravamen. Asimismo, es recomendable comparar entre distintas marcas y compañías para conocer las características que se ofrecen para productos similares y cuál de ellos se ajusta mejor a lo que se busca.Además, antes de comprar un producto o contratar un servicio es importante informarse sobre la política de cambios y devoluciones, que depende de cada establecimiento. Salvo que el producto esconda un desperfecto o deterioro, la empresa no está obligada a devolver el dinero, pudiendo, en este caso, optarse por otras formas de restitución como ofrecer un vale por el valor del producto que ha sido devuelto.En el caso de las compras por internet sí existe el derecho de desistimiento, que permite, con carácter general, cancelar el contrato durante un plazo mínimo de 14 días naturales desde la fecha de recepción del producto, sin tener que alegar motivo alguno y sin penalización.Si se van a realizar compras por internet es importante elegir páginas seguras y de confianza, asegurarse de poder identificar adecuadamente a la empresa responsable de la misma, y leer atentamente el aviso legal y los términos y condiciones de la venta.A la hora de pagar, es conveniente hacerlo mediante tarjeta de crédito (siempre que no exista la posibilidad de hacerlo contra reembolso) porque de ese modo se puede exigir la anulación del cargo si surge algún problema. También es recomendable guardar copia de las operaciones de compra y de todos los mensajes intercambiados con la página web, por si hubiera que realizar alguna reclamación posterior.Por otra parte, se debe tener en cuenta que en las épocas en las que se aplican descuentos, los comercios pueden cambiar algunas de sus condiciones habituales, por ejemplo, en lo que respecta a la política de cambios y devoluciones, o a la aceptación de algunos medios de pago como tarjetas de crédito. En todo caso, si se producen modificaciones en las condiciones habituales, la empresa debe anunciarlo de manera clara y perfectamente visible para el público.