Luis Moreno asegura que, tanto él como Alfonso Rojano, tienen claro que “no habrá moción de censura”

Presupuestos 2021

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El portavoz de Iporba aseguró durante el pleno de ayer, que el presupuesto del 2021 “evitará lo que mi compañero –Alfonso Rojano– y yo tenemos claro, que no habrá moción de censura”. Así de tajante se mostraba Luis Moreno en una de sus intervenciones durante la sesión plenaria que hacía efectiva la renuncia de Lola Ruiz Arrebola a su acta como concejal socialista en el Ayuntamiento de Baena.Todos los concejales agradecieron a Lola su labor como edil durante este año y medio, aunque no todas las despedidas fueron encaminadas sólo a alabar la función de la socialista en el Ayuntamiento. “No siempre es fácil tener criterio propio como ella”, argumentó la alcaldesa, Cristina Piernagorda, ya que muchos piensan que la renuncia se debe a que Ruiz Arrebola no estaba a favor de esta moción de censura.La propia Lola ha reconocido, muchas veces, que ella apoyaba recuperar el Ayuntamiento para los partidos de izquierdas y que la única motivación de su renuncia se debe a “motivos personales y profesionales”, como reiteró ayer. Sin embargo, también Moreno declaró, “por la independencia de juicio, de criterio y por su valentía se ha visto condicionada a dejar su acta de concejal, lo lamento por Baena y por la democracia”.Y viendo que esta dimisión puede afianzar más la moción de censura, el portavoz de Iporba se encargó de desmentir que vaya a salir adelante. A pesar de que el concejal de Iporba, Alfonso Rojano, no estuvo presente en el pleno por motivos familiares, Moreno declaró que “tanto mi compañero como yo tenemos claro que no habrá moción de censura, porque hay que tener estabilidad en un momento como este, y no es que ustedes no merezcan la moción de censura, es que la alternativa es aún más peligrosa”.Respecto al presupuesto, Moreno manifestó su descontento diciendo, “yo aprobé el presupuesto del año 2020 y pensé que el del año ‘21 iba a ser correlativo, pero hemos estado en varias reuniones y de pronto me he encontrado con una despedida a la francesa del Gobierno”. Según el portavoz de Iporba, repentinamente y sin aparente explicación, se han paralizado las conversaciones presupuestarias “que estaban muy avanzadas y podría haberse traído el presupuesto a este pleno”.De esta manera, puso de relieve su deseo de continuar negociando al afirmar, “estoy convencido de que el presupuesto se aprobará con Iporba, porque sino no se aprobará”. Y añadió, “Iporba está dispuesta y hemos acordado que es conveniente para Baena elaborar y construir y llegar a un acuerdo razonable a poco que ustedes lo deseen, con un mínimo de capacidad, de coherencia, de honestidad y de patriotismo. Si se dan esos mínimos mi compañero y yo aprobaremos el presupuesto porque es para Baena y lo haremos de forma inmediata”.