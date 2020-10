La XXII Cata de los Vinos de Moriles renueva su formato para poder ser disfrutada también de manera virtual

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, acompañada por la vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba, Mª Dolores Amo, y por el presidente del Consejo Regulador Montilla-Moriles, Javier Martín, presentó la XXII Cata de los Vinos de Moriles, una edición que este año va a celebrarse con carácter virtual. Precisamente ese,, es el eslogan bajo el que esta cita va a desarrollarse entre el 23 y el 28 de octubre, “con un programa de actividades totalmente novedoso pero sin perder la esencia que caracteriza a este evento”.Así lo destacó la alcaldesa del municipio en la presentación de la imagen de esta cata, donde explicó que “aunque las circunstancias que estamos viviendo han hecho que la cata de este año tenga formato virtual, vamos a seguir manteniendo varias actividades, como el nombramiento de Embajador de los Vinos de Moriles, visitas a bodegas y lagares, y posibilidad de que el público pueda adquirir los diferentes vinos de nuestras bodegas a través de una plataforma on line”.Carmona expresó que a pesar de estar en un momento complicado, se ha trabajado para adaptar el formato de la cata a la nueva realidad porque "esta crisis ha hecho que nos reformulemos, sobre todo en lo que se refiere a la venta on line de nuestros vinos, porque vamos a estar este año dentro de las casas y de los espacios de los que siempre han querido estar con nosotros”. "El sector del vino está vivo y se va a demostrar en la edición de esta cata, que va a ser muy dinámica y diversa”, subrayó.Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba, Mª Dolores Amo señaló que “en Moriles hay grandes valedores y defensores de sus vinos” e indicó que “tanto el Ayuntamiento como los bodegueros han dado un paso adelante para poder llevar a cabo esta nueva edición de la cata, un hecho que se ha conseguido gracias a la unidad del sector y de la apuesta por defender los vinos de Moriles”.Con respecto al programa de actividades previsto para este año, el próximo 23 de octubre, será la inauguración oficial con el nombramiento de la nueva Embajadora de los Vinos, que este año será la bloguera eBárbara Martínez.A partir de ahí, se van a desarrollar las jornadas técnicas, que aunarán formato on line, con partes presenciales, y en las que se van a tratar temas como, por ejemplo, la presentación del, unas ponencias que estarán seguidas de catas dirigidas, con la participación de expertos enólogos como Miguel Cruz, Isabel Mijares o Manuel Pimente, entre otros.