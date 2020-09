Una rotunda victoria del Córdoba contra el Betis, 3-2, lo colocó en la final de esta noche contra el Jaén Paraíso

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Ayer sábado el Pabellón Municipal Juan Carlos I de Baena acogió la segunda semifinal de la Copa de Andalucía de fútbol sala en la que el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad ganó por 3 goles a 2 al Real Betis Futsal. Por lo que ya sabemos cuáles serán los dos equipos que se enfrentarán esta noche en la final que se jugará en el mismo lugar a partir de las 20:00, el Jaén Paraíso Interior y el Córdoba Futsal.El partido arrancó con una grada más animada que la del día anterior y mucho más participativa en cada jugada. También los banquillos se mostraron más agitados durante el juego. No era para menos, porque ambos estaban a un paso de la gran final de esta Copa de Andalucía.En el partido también estuvieron presentes diferentes personalidades de la política como la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, el teniente de alcalde, Ramón Martín, y el concejal de Deportes, Joaquín Morales, que tampoco se perdió el estreno de esta copa el día previo con la primera semifinal. También en las gradas estaban el presidente de la RFAF, el delegado de Salud, José Gómez, el delegado de Medio Ambiente popular Juanjo Castro y el concejal socialista José Andrés García.El marcador se estrenó pronto cuando en el minuto dos ya se adelantaba el conjunto azul. El Betis marcaba el primer tanto y colocaba el partido 0-1 a su favor. Tras este primer gol los equipos comenzaron a elevar la intensidad y se notó más la acción defensiva. Sin embargo, el Córdoba debía cambiar de estrategia si quería igualar el marcador.No llegó esa ocasión en la primera parte, en la que dominó el Betis que consiguió meter su segunda tanto apenas a 6 segundos de terminar los primeros 20 minutos. Tras un paradón de Sarmiento, que desató los aplausos en la grada, el balón volvería a entrar en la portería de los cordobeses de la mano de Cornejo, justo antes de que se pitara el tiempo de descanso.El Córdoba empezó el segundo tiempo con fuerza, aunque no sin sustos. Prieto salvó varias ocasiones de gol. El Córdoba buscaba la oportunidad en portería y lo intentó en varias ocasiones y por fin llegó en el minuto 13, poniendo a la grada en pie. Un tanto muy merecido después de pelearlo en un goteo incesante de intentos.Insistiendo en varias ocasiones después de este primer gol porque veían el empate próximo la emoción se trasladó al minuto 18, cuando Cordero consiguió el empate que duró poco, pues apenas diez segundos después llegaría el tercer gol del Córdoba colocándoles por delante en el marcado con un 3 a 2 que los del Betis no pudieron remontar.Con la emoción de la grada el equipo de Josán González cambiaba su suerte y se clasificaba para disputar esta noche la final contra el Jaén Paraíso Interior.