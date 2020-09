La vicesecretaria de Agricultura del PP de Andalucía visita Baena para conocer los problemas del olivar

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Yolanda Sáez, vicesecretaria de Agricultura del PP andaluz, y María Luisa Ceballos, secretaria del PP de Córdoba, se reunieron ayer en el Museo del Olivar, con representantes del sector de la agricultura y con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Baena, para recoger las inquietudes y los problemas del sector del olivar.Durante el encuentro se puso de manifiesto lo que acontece en un sector fundamental para la provincia de Córdoba y, en especial para Baena, como es el sector agrícola. “Hemos trasladado los problemas que vive ahora el aceite de oliva, empezando por los bajos precios, y hemos analizado las distintas medidas que desde el Ministerio han puesto para intentar solucionarlo, pero muchas de ellas chocan frontalmente con las necesidades del sector”, señaló Javier Alcalá, presidente de la DO Baena.Por su parte, la vicesecretaria de Agricultura, apuntaba que en esta crisis y en otras “el campo andaluz siempre ha sido un colchón para el empleo en esta comunidad” y, por ello exigen, desde el PP andaluz “al Ministro y al Presidente del Gobierno que no se produzca el recorte en la PAC que se está gestando en Bruselas. Una reducción ya anunciada del 10% que serían unos 300 millones euros de recorte para Córdoba en el nuevo marco financiero.“Cualquier cambio que se haga en la PAC tiene que estar asumido con estudios de impacto para saber cómo afectará tanto territorialmente como sectorialmente a nuestra comunidad. No podemos permitir que ningún cambio agrave más la situación en Andalucía”, añadía Sáez. “No podemos dejar que estas política vacíen nuestros pueblos”.“A nosotros, desde el Partido Popular de Córdoba, nos parece fundamental reunirnos con los sectores para escuchar sus propuestas y trasladarlas a través de nuestros máximos representantes del PP”, añadió María Luisa Ceballos. “Tenemos un olivar de altos costes, de magnífica calidad, pero que, sobre todo, tiene que ser competitivo. Necesitamos que nuestros agricultores consigan tener una renta que les permita vivir y esa tiene que ser nuestra mayor defensa”, concluyó.