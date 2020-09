Incertidumbre sobre la aprobación de los presupuestos generales del 2020 que se llevarán a pleno este jueves

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

En Baena se celebrará este jueves un pleno extraordinario en el que irá incluida, por segunda vez, la propuesta de presupuestos generales para este 2020. Sin embargo, y a pesar de que el día no ha llegado aún, los partidos políticos ya han ido dando a conocer a través de los medios de comunicación y de comunicados propios su posicionamiento.El Partido Socialista emitía esta misma semana un escrito en el que manifiesta “su malestar” por las formas que se están siguiendo en las negociaciones de estos presupuestos. “Se nos intenta trasladar una presión social y una responsabilidad sobre la posible aprobación de unas cuentas que llevan diez meses de retraso y que ahora el equipo de gobierno quiere aprobar cuanto antes”, declaraba el portavoz socialista, Jesús Rojano.Para el PSOE “el nuevo borrador de presupuestos sigue sin recoger las medidas necesarias para poder reactivar la actividad en nuestro municipio y dar respuestas a las necesidades que demanda la ciudadanía”. Y recuerdan que el presupuesto prorrogado del año 2019 continúa vigente en estos momentos, y que alcanza los 18 millones de euros, “quedando disponibles aún 12 millones de euros, no siendo por tanto cierto las manifestaciones públicas y privadas que el equipo de gobierno viene haciendo en cuanto a la no existencia de presupuestos”.Por su parte, el portavoz de Iporba, Luis Moreno, comentaba en la radio que no le parece que esta propuesta se tenga que llevar a pleno ya que la califica de “brindis al sol para justificar la ineficacia de este año”. No obstante, Moreno se muestra a favor de apoyar un presupuesto para el 2020 siempre que “esté elaborado acorde a los tiempos que vivimos y no un presupuesto frívolo, electoralista y victimista sólo al servicio de los intereses políticos partidarios y personales”. El portavoz de Iporba reiteró, una vez más, “que lo que corresponde para Baena es hablar del presupuesto del 2021 y que sea operativo a partir del mes de enero”.Durante estos días, previos a la celebración del pleno extraordinario, el equipo de gobierno se está volviendo a reunir con los grupos políticos para debatir sobre los presupuestos para llevar una propuesta que no vuelva a dejarse sobre la mesa.