Un experto alerta de que durante el confinamiento han aumentado las varices y tromboembolismos venosos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia de Covid-19, han aumentado las varices y los tromboembolismos venosos, según ha afirmado el jefe de servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Córdoba, Manuel Sánchez Maestre, que ha explicado que el impacto del sedentarismo en nuestro organismo ha incrementado los problemas venosos.El doctor Sánchez Maestre ha señalado que estas complicaciones de la salud venosa suelen aparecer como consecuencia de la inactividad física y “estamos notando un aumento importante en las consultas, bien por agravamiento de patología venosa previa o por la demora en el diagnóstico por haber retrasado acudir al hospital”.El especialista ha recomendado caminar para atenuar los síntomas de las varices y de la insuficiencia venosa crónica (IVC) “siempre siguiendo las medidas de prevención, usando la mascarilla, manteniendo la distancia social y realizando la higiene de manos”. Caminar es la mejor actividad física que se puede realizar para ayudar a las válvulas venosas a retornar la sangre al corazón, ya que con cada paso “activamos la bomba plantar y gemelar que contribuye a bombear la sangre hacia arriba”.Además, Sánchez Maestre ha destacado otras medidas para mejorar la circulación venosa como refrescar las piernas; practicar natación, ya que se ejercitan grupos musculares de todo el cuerpo y al estar en posición horizontal se favorece el retorno sanguíneo hacia el corazón; mantener un estilo de vida y alimentación saludables, hidratarse, aumentar el consumo de fibra y limitar el de grasas. Los masajes ascendentes en las piernas son muy efectivos, se pueden combinar con geles fríos o en su defecto con cremas hidratantes conservadas en la nevera.En este sentido, ha aconsejado también cambiar de postura, no es adecuado pasar más de una hora sin cambiar de posición, y tratar de mantener las piernas elevadas. Es recomendable también usar prendas cómodas, evitar la ropa demasiado ajustada y eludir el contacto con fuentes de calor como saunas o radiadores y braseros en los meses de invierno.El doctor Sánchez Maestre ha recordado que las varices pueden ser tratadas también en los meses de verano, ya que existen técnicas novedosas que no precisan vendaje, ni uso posterior de medias y que pueden realizarse en verano con total fiabilidad, como el sistema de pegamento, que consiste en un sellado de la vena que no produce reacción inflamatoria posterior.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa...El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.