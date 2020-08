La Consejería de Salud registra en las últimas 24 horas otros 23 casos positivos por coronavirus en la provincia

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía acaba de confirmar veintitrés nuevos casos positivos por coronavirus en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas. De este modo, el número total de afectados en toda la provincia asciende a 1.605, de los que 572 han estado ingresados en algún centro hospitalario –77 de ellos en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)–. La provincia se mantiene, además, en los 117 fallecidos por covid-19 y cuenta ya con 1.646 personas que han superado la infección.Con respecto a la evolución de la pandemia por municipios, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía no actualiza durante los fines de semana el estudio pormenorizado que ofrece en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por lo que hasta mañana lunes no será posible ofrecer esta información con más detalle.En cualquier caso, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía reconoce siete brotes activos en la provincia de Córdoba, dos de ellos en el Distrito Sanitario Sur, que gestiona la atención primaria de cerca de 270.000 habitantes, integrando las Zonas Básicas de Salud (ZBS) de Baena –integrada por Albendín, Baena, Luque y Zuheros–, Benamejí –que comprende Benamejí, Encinas Reales y Palenciana– y Cabra –con Cabra, Doña Mencía y Nueva Carteya–.De igual modo, el Distrito Sanitario comprende la ZBS de Lucena y Montilla, así como la de Castro del Río –que también incluye a Espejo–, la de Fernán Núñez –donde se integra Montemayor–, Iznájar, Aguilar de la Frontera, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute y La Rambla –donde se integran los centros de La Rambla, Montalbán y Santaella–.De los dos brotes activos en investigación en el Distrito Sanitario Sur, la Junta de Andalucía reporta uno con seis casos y otro con doce, de manera que se mantienen las mismas cifras ofrecidas en el día de ayer, lo que puede deberse a la decisión de las autoridades de no actualizar los registros oficiales durante los fines de semana.Actualmente, diez pacientes confirmados con covid-19 permanecen ingresados en los hospitales cordobeses, de los que dos se encuentran en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La Comunidad Autónoma, por su parte, contabiliza oficialmente 1.449 fallecidos por coronavirus y 16.294 personas curadas.