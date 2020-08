La provincia suma otros 75 positivos por coronavirus

El Colegio de Periodistas critica el sistema de conteo de datos

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha confirmado hoy, por medio de un comunicado emitido a las 13.53 de esta tarde, 75 nuevos casos positivos por coronavirus en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas. De este modo, el número total de afectados en toda la provincia asciende a 2.124, de los que 588 han estado ingresados en algún centro hospitalario –78 de ellos en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)–. La provincia se mantiene, además, en los 117 fallecidos por covid-19 y cuenta ya con 1.773 personas que habrían superado la infección.Actualmente, catorce pacientes confirmados con covid-19 permanecen ingresados en los hospitales cordobeses, de los que dos se encuentran en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La Comunidad Autónoma, por su parte, contabiliza oficialmente a 22.033 personas afectadas por coronavirus (586 más que ayer) y 1.470 fallecidos. Según la Junta, el número de personas curadas se sitúa hoy en el conjunto de Andalucía en 17.198 (66 más que ayer).Con respecto a la evolución de la pandemia por municipios, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía vienen ofreciendo datos pormenorizados desde hace varios meses en unaLos datos –que, como ha venido informando este periódico, "no se corresponden realmente con las cifras que se registran en estos momentos", según sostienen diversas fuentes oficiales–, detallaban a las 13.18 de esta tarde una situación dispar para la Campiña cordobesa.De este modo,contabiliza tres personas infectadas por covid-19 en la última semana –las mismas que en los últimos catorce días–. En total, el municipio del Guadajoz-Este suma, desde el inicio de la pandemia, 55 vecinos afectados y tres fallecidos. A su vez, según la Junta de Andalucía, 49 personas han logrado ya superar la enfermedad.En el caso de, las autoridades sanitarias no detectan casos positivos en la última semana, aunque mantiene en uno las cifras relativas a los últimos catorce días. La localidad ha alcanzado, desde el inicio de la crisis, las 21 personas afectadas, con 17 curados y tres fallecidos.Mucho más preocupantes son los datos que registra en estos momentos, donde el número de positivos en la última semana alcanza los 83 y los 89 si se extiende el margen temporal a dos semanas. El municipio ajero ha alcanzado ya los 92 afectados desde el inicio de la alerta sanitaria y, aunque no ha registrado ninguna muerte a causa del coronavirus, solo declara tres personas recuperadas en estos momentos.En, la Junta de Andalucía informa hoy de un infectado por covid-19 en la última semana. En total, el municipio ha alcanzado la quincena de vecinos afectados desde que comenzó la pandemia, con doce personas recuperadas y dos fallecidos.En lo que respecta a, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía comunican hoy 18 personas infectadas en la última semana –cifra que se eleva a las 29 si se extiende el margen temporal a los últimos catorce días–. En total, la localidad de la Campiña Sur cuenta desde el pasado mes de marzo a un total de 147 vecinos afectados por el covid-19, con 74 personas curadas y 11 fallecidos, todos ellos en la Residencia-Hogar para Mayores San Rafael.Por su parte, las autoridades sanitarias registran hoy ena 29 personas afectadas por coronavirus en los últimos siete días –51 en las últimas dos semanas–. La localidad alfarera por antonomasia ha alcanzado, desde el inicio de la pandemia, los sesenta vecinos infectados por covid-19, de los que siete ya han superado la enfermedad. A su vez, el municipio contabiliza un fallecido.En lo que respecta a, la situación se mantiene estable a tenor de los datos ofrecidos por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica a las 13.18 de esta tarde. No en vano, la localidad registra un único infectado por covid-19 en la última semana. En total, en Santaella han sido siete los vecinos afectados por coronavirus desde que comenzó la pandemia, de los que cinco ya habrían superado la enfermedad. Además, no se ha registrado ningún fallecimiento a causa del SARS-CoV-2., el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha denunciado esta semana el "caos" que está provocando la metodología por la que se dan a conocer los datos oficiales sobre la incidencia real del coronavirus, lo que a juicio de la entidad, “puede obstaculizar el control de la pandemia y la toma de decisiones por parte de la ciudadanía y de las propias instituciones”.En ese sentido, el CPPA ha instado a la Consejería de Salud y Familias a incorporar "en un lugar visible" de las tablas que facilita el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía "la fecha y la hora de actualización de los últimos datos ofrecidos para evitar errores".